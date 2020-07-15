Davutoğlu: Ne yazık ki 28 Şubat artıkları iktidar nezdinde itibar görüyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldömü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milletimiz FETÖ darbecilerini def etmiştir ama iktidar 1970’lerin, 1980’lerin ve 1990’ların ne kadar darbeci, juntacı ve demokrasi düşmanı unsuru varsa onlarla kol kola girmiştir. Mevcut iktidar koalisyonu, 28 Şubat artıklarının FETÖ’nün darbeciliğini kendilerine kalkan olarak kullanmalarına müsaade etmiş, düne kadar darbe çağrıları yapan bir sürü şahıs iktidar nezdinde itibar görmeye başlamıştır" dedi.

"Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası, yani son dört yıldır, içine girdiği türbülans ve karanlık tünel hiç kimseyi yanıltmasın" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Adaletten, hukuktan, eşit gelir dağılımından, ekonomik refahın büyümesinden, siyasi etikten ve toplumsal huzurdan uzaklaşan Türkiye fotoğrafı kimseyi yanıltmasın. 15 Temmuz gecesi millet verdiği cevapla Türkiye’de demokrasiyi sigortalamıştır" dedi.

Davutoğlu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 4. yıldönümünde açıklama yaptı. Darbeci zihniyetin tasfiyesi ve otoriter eğilimlere karşı kapsayıcı bir demokrasi anlayışının yerleşmesi için çift yönlü bir mücadele verilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Yaşadığımız gelişmeler göstermiştir ki bu iki hedef birbirinin tamamlayıcı unsurudur: Darbeci zihniyeti tasfiye etmeden demokrasi kurumsallaşamaz, demokrasi kurumsallaşmadan da darbeci zihniyet tümüyle yok edilemez" dedi.

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Bugün 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü.

Sözlerimin başında şehadete kavuşan tüm kardeşlerime ve dostlarıma Rabbimden rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum.

Gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum.

O karanlık geceyi aydınlık kılan aziz milletimize tekrar minnet duygularımı ifade ediyorum.

15 Temmuz direnişi hem ülkemizde hem de bölgemizde bütün karanlık güçlere, işbirlikçi zalimlere, millet ve demokrasi düşmanlarına karşı kazanılmış bir zaferdir.

"Türkiye'nin son dört yıldır içine girdiği karanlık tünel kimseyi yanılmasın"

Milletimiz devletin içine sızan ama toplumun kalbinde hiçbir yer bulamayan FETÖ çetesine ve arkasındaki güçlere hak ettikleri cevabı vermiştir.

Bu cevap sadece 15 Temmuz akşamı girişilen hain kalkışmaya verilmiş bir cevap da değildir.

Bu cevap Türkiye’nin geleceğini de şekillendiren bir cevaptır.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası, yani son dört yıldır, içine girdiği türbülans ve karanlık tünel hiç kimseyi yanıltmasın.

Adaletten, hukuktan, eşit gelir dağılımından, ekonomik refahın büyümesinden, siyasi etikten ve toplumsal huzurdan uzaklaşan Türkiye fotoğrafı kimseyi yanıltmasın.

15 Temmuz gecesi millet verdiği cevapla Türkiye’de demokrasiyi sigortalamıştır.

15 Temmuz gecesi millet verdiği cevapla her türlü darbe heveslisini mahkûm etmiştir.

15 Temmuz gecesi millet ‘hakimiyet benim, bu ülkeyi kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm’ demiştir.

O gece ortaya konan irade her şeyden önce milli egemenliğe sahip çıkma iradesidir.

O gece ortaya konan irade demokrasiye sahip çıkma iradesidir.

O gece ortaya konan irade Türkiye’de gücünü ve meşruiyetini milletten almayan, demokrasiye yaslanmayan hiçbir projenin hayata geçemeyeceğini ortaya koymuştur.

O gece ortaya konan irade Türkiye’ye demokrasiye aykırı siyasal bir rota çizilemeyeceğini net bir şekilde göstermiştir.

FETÖ çetesi tıpkı diğer terör örgütleri gibi milletimizin basireti ve mukavemeti ve devletimizin kudretiyle püskürtülmüştür.

"Tam demokratik bir hukuk devleti olmadan darbeci zihniyeti ortadan kaldırmak mümkün değil"

Ancak ülkemiz tam demokratik bir hukuk devletine kavuşmadığı sürece FETÖ ve benzeri darbeci zihniyeti ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır.

Çünkü 15 Temmuz gecesi aziz şehitlerimizin ve bir bütün olarak milletimizin bizlere bıraktığı en önemli emanet ve en hayati vizyon demokrasinin güçlenmesi, adaletin işlemesi, hukuk devletinin tesis edilmesidir.

Milletimiz 15 Temmuz gecesi ne FETÖ ne de FETÖ benzeri juntacı yaklaşımları artık Türkiye’de görmek istemediğini söylemiştir.

15 Temmuz gecesi milli direnişe öncülük eden değerli vatandaşlarım,

Hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde samimi ve açık yürekli bir muhasebeye ihtiyaç vardır.

Şehitlerimizin 15 Temmuz gecesi döktükleri aziz kanlarıyla bize bıraktıkları emanete sahip çıkabilmek için cesur sorular sormak ve onların savundukları değerler için vizyoner cevaplar vermek zorundayız.

"Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine ne kadar sahip çıkıldı?"

Can yakıcı muhasebe sorusu açıktır:

15 Temmuz 2016’dan bu yana şehitlerimizin, gazilerimizin ve bir bütün olarak milletimizin bu emanetine ne kadar sahip çıkıldı?

15 Temmuz’da ve sonrasında bir ay boyunca tutulan “demokrasi nöbetlerinde” büyük bir kararlılıkla ayakta duran, nöbet tutan, demokratik iradesine sahip çıkan milletimizin demokrasi emanetine ne oldu?

Onların kanları pahasına savundukları özgürlükler ve adalet davasında neredeyiz?

Dört yıl sonra bugün bu soruları samimiyetle ve açıklıkla cevaplamak zorundayız.

Maalesef bu sorulara olumlu bir cevap vermemiz mümkün değil.

"İktidar, juntacı ve demokrasi düşmanı unsurlarla kol kola girmiştir"

İktidar dört yıl içinde 15 Temmuz’da hain darbe teşebbüsünü püskürten, sonrasında günlerce 24 saat demokrasi nöbeti tutan insanları hayal kırıklığına uğratmıştır.

Milletimiz FETÖ darbecilerini def etmiştir ama iktidar 1970’lerin, 1980’lerin ve 1990’ların ne kadar darbeci, juntacı ve demokrasi düşmanı unsuru varsa onlarla kol kola girmiştir.

15 Temmuz sadece FETÖ darbesiyle değil bütün darbelerle ve darbeci zihniyetlerle mücadelede bir milattı. O gece sokağa çıkanların zihninde 27 Mayıs ihtilali sonrasında idam sehpasına yürüyen mazlum Adnan Menderes’in şehadet resmi, 12 Eylül’de bir sağdan bir soldan diyerek idam edilen gençlerin toy yüzleri, 28 Şubat’ın Yüce Divanının savunan adamı Necmettin Erbakan hocamızın sadece kendisini ve partisini değil milletin ideallerini de savunan vakur duruşu vardı. O samimi kitleler “Bir daha asla!” diyerek meydanlara inmişlerdi.

Ancak maalesef, mevcut iktidar koalisyonu, 28 Şubat artıklarının FETÖ’nün darbeciliğini kendilerine kalkan olarak kullanmalarına müsaade etmiş, düne kadar darbe çağrıları yapan bir sürü şahıs iktidar nezdinde itibar görmeye başlamıştır.

"İktidar ortağı olarak hareket ediyor olmaları demokrasi mirası için hüzün vericidir"

15 Temmuz darbe girişimine karşı çıktığını iddia eden bazı kesimlerin girişim olmaktan çıkarak gerçekleşmiş bir darbe olan 28 Şubat darbesinin hala geçerli olduğunu iddia etmesi hepimiz için uyarıcı olmalıdır. Hele hele bu çevrelerin bugün iktidar ortağı olarak hareket ediyor olması 15 Temmuz gecesi şehit düşenlerin verdiği demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin aziz mirası açısından hüzün vericidir.

28 Şubat artıkları ‘devleti biz yönetiyoruz’ derken, 15 Temmuz gecesi hiçbir yerden talimat beklemeksizin alana inen ve o gecenin sembol isimleri arasında yerini alan Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci’nin 15 Temmuz’un yıldönümünün hemen öncesinde terör örgütü üyeliği suçlaması ile ifadeye çağrılması gelinen ibret verici tablonun bir yansımasıdır.

Bugün akşam yayınlayacağımız 15 Temmuz belgeselinde de görüleceği gibi 15 Temmuz direnişinin her şehirdeki öncü isimleri bugün Gelecek Partisi kadroları arasındadır.

15 Temmuz gecesi şehit düşenlerin ve gazi olanların ortak bir özelliği aransa görülecektir ki hemen hemen hepsi 28 Şubat mağduru geniş kitlelerin içinden çıkmıştır. O yiğit insanlar bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat benzeri bir zulmün yaşanmaması için harekete geçmişlerdi.

O gece sokağa çıkan yiğitler bugün artan rant gelirleriyle sefa süren bir seçkin azınlığın değil, kötü ekonomi yönetimi ve derinleşen gelir adaletsizliği ile bugün yoksulluk çeken geniş kitlelerin içinden çıkmıştı.

Onlar kamu imkanları ile zenginleşen zümrelerin değil, bugün kirasını ödeyemeyen esnafların, işsiz kalan emekçilerin ve ürününün hakkını alamayan çiftçilerin çocuklarıydı.

Onlar, kamu bankaları üzerinden borçları tekrar tekrar yapılandırılan bir rantiye sınıfının arasından değil, bugün ödeyebilme imkanına sahip olduğu borcu bahane edilerek kinle ve nefretle kapatılan üniversitede çocukları okuyan 28 Şubat mağduru geniş kitlelerin içinden gelmişlerdi.

"Yarın bir milli direniş icap ederse bir grup rantiyeci arasından çıkmayacaktır"

Yarın benzer bir milli direniş icap ederse o direnişi gerçekleştirecek olanlar da yine her türlü iktidarı kullanma yeteneğine sahip olan bir grup rantiyeci arasından değil yine bu geniş kitleler arasından çıkacaktır.

İşte Gelecek partisi bu geniş kitlelerin hissiyatının tercümanı, hak ve özgürlüklerinin takipçisi ve onların çocuklarının geleceğinin teminatı olmak üzere kurulmuştur.

Ve şu husus bilinmelidir ki Gelecek Partisi nereden ve kim tarafından gelirse gelsin her türlü darbe girişiminin karşısında dimdik duracak kadroların partisidir.

"İktidar fırsatçılıkla bu imkanı heba etmiştir"

Aziz Milletim,

Değerli Vatandaşlarım,

Milletimiz 15 Temmuz’da demokratik ve müreffeh bir Türkiye’nin önündeki engelleri temizlemiş, toplumun her kesiminin güçlü bir aidiyetle sahip çıkacağı demokratik bir Cumhuriyet kurmanın, devleti adalet ve demokrasi temelleri üzerinde yeniden inşa etmenin önünü açmıştı.

Maalesef iktidar ancak fırsatçılıkla nitelenebilecek bir anlayışla bu imkanı heba etmiştir.

Milletin destansı mücadelesinin ürettiği enerji, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden otoriter bir yönetim tarzını hayata geçirmek için istismar edilmiş, milletimizin darbecilere karşı iktidara sağladığı güven ve kredi küçük bir azınlığın güç ve refah arzusu için heba edilmiştir.

Milletimiz 15 Temmuz’da hain darbecileri püskürterek Türkiye’nin önünü açmış, ancak iktidar son dört yılda yaptıklarıyla her konuda Türkiye’yi geriletmiştir.

"İktidar en ufak bir eleştiriyi bile ihanetle yaftalamıştır"

Milletimiz 15 Temmuz’da birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı verirken iktidar ayrıştırıcı söylem ve politikalara yönelmiş, en ufak bir eleştiriyi bile ihanetle yaftalamıştır.

Maalesef, 15 Temmuz sonrası dört yılın bilançosu kahredicidir.

Bu dört yıl içinde Türkiye’de demokrasi güçleneceğine zayıflamış, özgürlükler artacağına azalmış, siyasetin önündeki engeller kalkacağına tahkim edilmiş, toplumsal barış pekişeceğine gevşemiştir.

15 Temmuz direnişinin kahramanı aziz milletim,

Bugün her zamankinden daha fazla darbeci zihniyetin tasfiyesi ve otoriter eğilimlere karşı kapsayıcı bir demokrasi anlayışının kurumsallaşması için çaba göstermek zorundayız.

"Demokrasi kurumsallaşmadan da darbeci zihniyet tümüyle yok edilemez"

Dolayısıyla çift yönlü bir mücadele sürdürme sorumluluğu ile karşı karşıyayız: Darbeci zihniyetin bir daha hortlamayacak şekilde tasfiyesi ve kapsayıcı bir demokrasi anlayışının kurumsallaşması.

Yaşadığımız gelişmeler göstermiştir ki bu iki hedef birbirinin tamamlayıcı unsurudur: Darbeci zihniyeti tasfiye etmeden demokrasi kurumsallaşamaz, demokrasi kurumsallaşmadan da darbeci zihniyet tümüyle yok edilemez.

Milletimizin verdiği şanlı direniş ile ilk kez bir darbe teşebbüsü akamete uğratıldıktan dört yıl sonra hala darbe ihtimali üzerine konuşulabiliyor olmasının temel nedeni geçen bu dört yıl içinde demokrasimizin kurumsallaşamadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte geçmiş kazanımlarını da kaybetmeye başlamış olmasıdır.

Darbelerin gerçekleştirmeye çalıştığı otoriter siyasi kültürün alternatifi bir başka otoriterlik kültürü değildir ve olmamalıdır.

"Gelecek Partisi bu çift yönlü hedefi hayata geçirmek üzere kurulmuştur"

Darbeler otoriter eğilimlerin güçlendirilmesi ile değil demokratik kültürün kökleşmesi ile engellenebilir.

Gelecek Partisi bu çift yönlü hedefi hayata geçirmek üzere kurulmuştur.

Hedefimiz açık ve nettir: İnsan onuruna ve insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir demokrasi anlayışını bir darbe ihtimalini bırakın konuşmayı zihinlerden geçirmeyi bile mümkün kılmayacak şekilde kurumsallaştırmak.

"En öncelikli görevimiz demokrasimizin kurumsallaşması ve kökleşmesidir"

Bugün en öncelikli görevimiz her türlü darbeci zihniyete ve otoriter eğilime karşı demokrasimizin kurumsallaşması ve kökleşmesidir.

Bunun gerçekleşebilmesi için de eğitim sistemimiz başta olmak bütün kurumlarda ve süreçlerde nereden gelirse gelsin ve hangi gerekçeyle yapılmak istenirse istensin darbelere kategorik olarak karşı çıkacak bir ortak zihniyet oluşumu sağlanmalıdır.

Darbeci zihniyetle mücadelenin vasatı ancak ve ancak toplum kesimlerinin tümünün benimsediği ortak akıl, ortak vicdan ve ortak kader bilincinin yayılması ile sağlanabilir.

Bir kişinin, bir kesimin, bir grubun, bir kliğin, bir cuntanın aklını yegâne akıl olarak görmek ortak aklın; sadece bir kesimin anlayışına ve değerlerine dayalı yaklaşım ortak vicdanın; sadece belli bir zümrenin kaygılarını ve tehdit algılarını öne çıkararak alınacak tedbirler ortak kader bilincinin oluşmasını imkânsız kılar.

"15 Temmuz'un kazandırdığı en büyük değer ortak akıl, vicdan ve kader bilincidir"

Nitekim 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan hiç kimse yanındakine partisini, etnik, mezhebî kökenini ya da nereli olduğunu sormadı.

15 Temmuz’un bize kazandırdığı en büyük değer bu ortak akıl, vicdan ve kader bilincidir.

Unutmamalıyız ki, son dönemde tırmandırılmaya çalışılan toplumsal ve siyasal kutuplaşma sadece ve sadece darbeci zihniyetin işine yarar.

TBMM’nde oluşan 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’na darbe girişiminden birkaç ay sonra bana yöneltilen sorulara verdiğim cevaplardan oluşan raporumda darbelerin engellenmesinin ve demokrasinin kurumsallaşmasının sekiz alanda sekiz temel ilkenin/değerin hayata geçirilmesi ile gerçekleşeceğini vurgulamıştım.

Bireysel alanda özgürlüklerin korunması

Sivil toplum ve ekonomide şeffaflık.

Eğitim alanında özgürlükçü kalite

Hukuk alanında adalet.

Devlet mimarisinde süreklilik/değişim dengesi

Yönetimde meşruiyet.

Bürokraside ehliyet.

Toplumsal alanda aidiyet.

Geçmişte yaşadığımız tecrübelerden biliyoruz ki darbe dönemlerinde özgürlükler kısıtlanır, adalete güven azalır, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortadan kalkar, eğitim bir doktrinasyon alanına dönüşür, ehliyet ve liyakat ilkeleri devre dışı kalır, kutuplaşmalar artar ve toplumsal aidiyet duygusu zayıflar.

15 Temmuz gecesi milletimizin şanlı direnişi ile bir darbe teşebbüsü akamete uğradı ancak son dört yıl içinde demokratik kültür ve zihniyetin temeli olan bu ilkelerde ciddi sapmalar ve yıpranmalar yaşandı.

Öncelikle, maalesef son dört yıl içinde bu bağlamdaki bütün uyarılarımıza rağmen temel insan hak ve özgürlükleri konusunda ciddi gerilemeler yaşanmış; düşünce, ifade ve girişim özgürlüklerinde yaygın sınırlamalar söz konusu olmuştur.

"Temel hak ve özgürlükler için fedayı can etmiş 15 Temmuz şehitlerimizin emanetine ihanet"

Medya tekelleşmesinden medya ambargolarına, üniversite kapatmaktan sosyal medya kapatmaya kadar uzanan uygulamalar temel hak ve özgürlükler için fedayı can etmiş 15 Temmuz şehitlerimizin emanetine ihanettir.

Bu çerçevede, bireysel özgürlükler alanının daraltılmasına değil, genişletilmesine ihtiyaç vardır.

Dünyada otoriter ve popülist eğilimlere yöneliş bizi yanıltmamalıdır. Aslında tam da böylesi bir dönemde kendi hür iradesine malik, onurlu ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke inşa etmek başlı başına bir farklılık ve çekim alanı oluşturur.

Toplumsal psikolojimizin doğru bir şekilde yeniden inşası bu tür darbe teşebbüslerine karşı vereceğimiz mücadelenin olmazsa olmaz şartıdır.

Bugün Türkiye’de karamsarlık psikolojisinin yayılmasından medet uman çevreler, hepimizin psikolojik bir kriz sarmalına girmesini beklemektedir.

Bugün yapılması gereken, gerçekçi bir yaklaşımla tehdit ve risklerin farkında olmak ve her alternatif için tedbir anlamında hazırlıklı olmak, ama asla bu tehdit ve risk psikolojisinin toplum katmanlarına sirayet etmesine izin vermemektir.

Çevremizde benzer büyük travmaların yaşandığı bu kritik dönemde demokrasimizi ve özgürlüklerimizi teminat altına alacak temel unsur, vatandaşlarımıza sunacağımız onurlu ve umutlu bir gelecek beklentisidir.

İşte Gelecek Partisi adıyla ve felsefesiyle toplum olarak yeni bir nefese, yeni bir sese ve yeni bir umuda ihtiyaç hissettiğimiz bugünlerde bu gelecek vizyonunun adresi ve sözcüsüdür.

"En önemli unsur hayatın her alanında şeffaflığı egemen kılmaktır"

Aziz Milletim,

Hangi saikle olursa olsun, her türlü darbe girişimini engelleyecek ve demokratik denetimi sağlayacak en önemli unsur sivil toplumdan devlet kurumlarına, şirket yapılarından hayır kuruluşlarına, konvansiyonel medyadan sosyal medyaya kadar hayatın her alanında şeffaflığı egemen kılmaktır.

Bugün de darbe ortamını oluşturmaya dönük gizemli yapıları deşifre edecek tek araç şeffaflıktır

Bunun sağlanabilmesi için de, sivil toplum kuruluşları her yönüyle şeffaf olmalı, kayıt dışı ekonomi tümüyle tasfiye edilerek finansal kaynak akışlarına tam anlamıyla şeffaflık getirilmeli, hukuki süreçlerdeki görevlendirmeler tam bir şeffaflık içinde yapılmalı, devlet kurumlarında hiyerarşik şeffaflığı yok eden paralel yapılara asla izin verilmemeli, sosyal medyada şahsiyet katliamı yaparak insan onurunu yok eden ve provokasyon üreten kimliksiz hesaplarla hukuk nezdinde mücadele edilmelidir.

Şeffaflık ve siyasi etik yasasının hala çıkarılmamış olması büyük bir eksikliktir.

Gelecek Partisi’nin programında en önemli ilkeler arasında zikrettiğimiz şeffaflığın toplumsal ve siyasal alanda uygulanmasının takipçisi ve öncüsü olacağız.

Değerli vatandaşlarım,

Kapsayıcı demokrasi ancak ve ancak özgür düşünebilen nesillerin elinde hayata geçirilebilir. Darbeci zihniyetle mücadelenin başarılı olabilmesi için eğitimde niteliksel bir devrime ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Eğitim insan devşirme alanı olarak değil, insan yetiştirme alanı olarak görülmeli ve günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.

Son dört yıl içinde eğitim alanında özgür ve özgün düşünceyi teşvik etmek yerine, kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandıran, ülkenin en kaliteli üniversitelerinden birini bir gece yarısı fermanı ile kapatan iktidar da eğitimi şahsiyetli insan yetiştirme alanı olarak değil bir insan devşirme alanı olarak görme hatasına düşmektedir.

"Eğitim ve bilim alanında bir devrim gerçekleştirilmeli"

Gelecek Partisi olarak görüşümüz açık ve nettir: Eğitim ve bilim alanında mutlaka niteliksel bir devrim gerçekleştirilmeli ve millî kaynaklarımız öncelikle eğitim alanına tahsis edilmelidir.

Bu niteliksel devrim esastan bir sorgulamaya dayanmalı, eğitim mekanik bir bilgi aktarımı olarak değil, organik bir zihniyet oluşum süreci olarak görülmelidir.

Bu çerçevede, öğrencilerin tek tek şahsiyetlerini güçlendiren özgür düşünce yönteminin öğretildiği, güçlü bir müktesebatla desteklenmiş zihinsel altyapının inşa edildiği ve özgün bir yaklaşımla yeni fikirlere ve ufuklara açık araştırmacı bir ruhun süreçlere hâkim kılındığı bir eğitim anlayışı darbeci zihniyetin tasfiyesinin ve demokrasimizin kurumsallaşmasının zihni temelini oluşturacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Yaşadığımız acı tecrübeler, kadim kültürümüzde var olan “Adalet mülkün temelidir” ilkesinin mana ve mefhumunun önemini bir kez daha sarih bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Her türlü toplumsal düzenin ilk erdemi ve esası adalettir. Sağlam bir adalet felsefesine dayanmayan hukuk yapısı ile insan hayatının, aklının, inancının, neslinin ve mülkünün teminat altına alınmadığı sosyal ve siyasal düzenler iç ve dış her türlü darbe girişimine, kaosa ve saldırıya açık hale gelir.

Toplumsal ve siyasal hayattaki en büyük meselemiz, yargı alanının adalet dağıtılan değer-yüklü bir alan olmaktan çıkıp güç devşirilen bir çıkar alanı haline dönüşmüş olmasıdır. Darbeler doğrudan ve dolaylı olarak hem böyle bir anlayıştan beslenmişler hem de böyle bir anlayışın yayılmasına zemin oluşturmuşlardır.

"Yargının kontrol altına alınması çabası en büyük suç olarak görülmelidir"

Son günlerde iktidar tarafından TBMM’ye getirilen çoklu baro sistemi de savunmanın etnik ve mezhebi kimlikler veya siyasi ve ideolojik tercihler etrafında bölünmesine yol açacaktır. Şu anda geçerli olan blok liste uygulaması ise çoğunlukçu odaklanmaya neden olmaktadır.

Doğru olan ve Gelecek Partisi olarak savunduğumuz yöntem ise açıktır: Tek bir baro içinde nisbi temsile dayalı seçimlerle oluşan çoğulcu yapılanma.

Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı alınan ve alınacak olan tedbirlerde en hassas alan yargı sistemimizdir

Yargının her türlü vesayet odağına karşı güçlü kılınabilmesi için bütün toplumsal ve siyasal güç merkezleri nezdinde tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız olması sağlanmalıdır. Yargının kontrol altına alınması çabası hangi gerekçeyle ve kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suç olarak görülmelidir.

"Kişisel güç temerküzü ortak aklı ve kurumsal kültürü devre dışına itmiştir"

Aziz Milletim,

15 Temmuz darbe girişimi devletin ve bürokrasinin yeniden tanzimini gerekli kılmıştır.

Devlet sürekliliğini hamasi sloganlarla değil sürdüregeldiği teamüller ve kurumlar üzerinden tarih sahnesine yansıtır. Bu teamüllerin ve kurumların değişen şartlara göre yeniden tanzim edilmesi tarihin doğal akışının getirdiği bir zorunluluktur. Bu tanzimde süreklilik-değişim dengesinin özenle korunması gerekir.

Ancak 15 Temmuz sonrasında oluşan olağanüstü psikolojinin hakim olduğu bir atmosferde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devlet kurumlarındaki süreklilik unsurlarını zaafa uğratmış; yerine ise demokratik teamüllere uyumlu bir kurumsal değişim gerçekleştirilememiştir.

İttifaklara dayalı seçim sistemi toplumsal kutuplaşmayı artırırken, kişisel güç temerküzü ortak aklı ve kurumsal kültürü devre dışına itmiştir.

Şimdi yapılması gereken demokratik kültür ve teamül doğrultusunda devletin her inançtan, etnik ve mezhebi kökenden ve toplumsal kesimden oluşan kamunun ortak mülkü olduğunu gösterecek şekilde sabırla, basiretle, tecrübeyle ve en önemlisi ortak akılla yeniden tanzim edilmesidir.

Devletin kamunun ortak mülkü olarak yeniden tanziminin önemli ayaklarından birisi bürokrasinin felsefesi, mantığı, yöntemi, kültürü ve dokusu ile yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıdır.

Özetle, devlet kamunun mülkü, bürokrasi devlet üzerinden kamunun hizmetlisi, siyasi irade kamu adına devletin mutasarrıfıdır (geçici tasarruf hakkına sahip yetkili). Hiçbir siyasi ya da bürokratik yetkili devleti mülk ittihaz edemez ve diğer vatandaşların kamu hukukunu göz ardı eden uygulamalarda bulunamaz.

Değerli Vatandaşlarım,

Siyasi iradenin bu tasarruf yetkisini yönetimde kullanmasını sağlayan ilke meşruiyettir. Meşruiyetin kaynağı ise 23 Nisan 1920’den bu yana doğrudan millet ve onun bağrından çıkmış olan TBMM’dir.

Hiçbir kişi, grup, zümre ya da parti milletten ve onu bir bütün olarak temsil eden TBMM’den meşruiyet onayı almaksızın kamu otoritesi kullanamaz, bu otoritenin mahiyetini değiştirecek girişimlerde bulunamaz.

"Prlamenter sistem Gelecek Partisi’nin en öncelikli hedefleri arasında"

Maalesef, darbeci anlayışın tipik bir tezahürü olarak ara rejimlerde ve darbe sonrası kurulan vesayet rejimlerinde bu tür girişimlerde bulunulmuştur.

Meşruiyet şeffaflığın hukuk ve devlet düzenindeki yansımasıdır.

Meşruiyet, kamunun kendi yetkisini açık ve şeffaf seçimler üzerinden kendi içinden çıkan vekillerine devretmesiyle oluşur. Bu yetki devri millet egemenliğinin yönetimsel bir niteliğe ve kapasiteye kavuşmasını sağlar.

Bu yetki devrinin en geniş temsil makamı TBMM’ndedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte TBMM’nin yürütmenin mekanik onay aygıtı haline dönüşmesi güçler ayrılığı ilkesini de, milletvekillerinin ve yasama erkinin etkinliğini de zaafa uğratmıştır.

15 Temmuz gecesinin Gazi Meclisi’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile hak ettiği itibarı ve etkinliği kazanması Gelecek Partisi’nin en öncelikli hedefleri arasındadır.

Aziz Milletim,

Darbeci zihniyetlerin güç devşirmeye çalıştığı bürokrasiyi güç mücadelesi alanı olmaktan çıkarmanın en temel ilkeleri ise ehliyet ve liyakattır.

Bürokraside ehliyet ve liyakat ilkelerinin terk edilmesi ve nepotizmin yani akraba kayırmacılığının yaygınlaşması devlet düzeninde etkinliği, verimliliği ve rasyonaliteyi yok etmek suretiyle sistemin yozlaşmasına ve kamunun sisteme olan güveninin sarsılmasına yol açar.

Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için bürokrasiye giriş objektif kurallara ve adil süreçlere, bürokraside kalma ve yükselme ise objektif kriterlerle ölçülebilir performansa bağlanmalıdır.

Bu tecrübeden hareketle bürokrasiye giriş şartlarının tamamıyla rasyonel süreçlerle ve ehliyet ve liyakat esasları üzerinden tanzim edilmesi ve her türlü nepotizmden, ayrımcılıktan ve kayırmacılıktan arındırılması sağlanmalıdır.

Bunun içindir ki, her türlü sübjektif değerlendirmenin geçerli olabileceği mülakatların yerine objektif kriterlere dayalı liyakat sisteminin gelmesi amacıyla Gelecek Partisi olarak “Mülakat gidecek, Liyakat GELECEK” diyoruz.

Aziz vatan coğrafyasının her bir köşesindeki değerli vatandaşlarım,

Darbelere karşı toplumsal bünyemizi ve devletimizi ayakta tutacak en önemli dayanağımız, vatandaşlık kimliğine dayalı aidiyet bilinci ve hayatın her alanına nüfuz eden özgürlükçü demokratik kültürdür.

Aidiyet bilincimiz ise ortak tarihdaşlık ve eşit vatandaşlık temelinde hayatiyet bulur.

Ortak tarihdaşlık sadece geriye dönük ortak kadim geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğe dönük ortak kader bilincimizi de yansıtır.

15 Temmuz gecesi ortak tarihî geçmişin verdiği aidiyet bilinci ile ayağa kalkan milletimiz, ortak kader bilinciyle de geleceğimizi belirleyecek iradeyi göstermiştir.

Eşit vatandaşlık ilkesi ise çağdaş siyasal meşruiyetin temelidir ve bu temel hiç bir surette ve hiç bir gerekçe ile zayıflatılamaz ve gözardı edilemez.

Gelecek Partisinin ana felsefesi olarak vurguladığımız gibi insan onuru ile taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimse hiç bir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemez; inancı, rengi, cinsiyeti, engelliliği, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz.

Bu yeni siyaset inşası öncelikle anayasal zeminde başlamalı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken 12 Eylül darbe anayasasının yerine katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa yazımı ile tahkim edilmelidir.

Özgürlük, eşitlik ve adalet değerleri üzerine inşa edilecek yeni anayasal düzenimizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan onuru olmalı, insan onurunun ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlüklerle hayat bulmakta olduğu gerçeğinden hareketle de yeni anayasal düzenimizin odağında insan hak ve özgürlükleri yer almalıdır.

Bu çerçevede düşünce, inanç, ifade ve girişim özgürlüğü insan onurunun ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak anayasal koruma altına alınmak suretiyle, darbe kültürünün can damarları bütünüyle kesilmelidir.

Gelecek Partisi özgürlükçü yeni bir anayasaya ve siyaset anlayışına dayalı kapsamlı bir demokratik dönüşümün öncüsü olmak üzere yola çıkmıştır. Bu hedefi milletimizin iradesi ve sağduyusu ile hayata geçireceğiz.

"Fatih Sultan Mehmed Han’ın diğer emanetlerine sahip çıkma vaktidir"

Aziz Milletim,

Konuşmama son verirken geçtiğimiz hafta Danıştay kararı sonrasında Fatih Sultan Mehmet’in emaneti ve fethin sembolü Ayasofya’nın ibadete açılması on yıllardır süren bir özlemin gerçeğe dönüşmesidir. Milletimize hayırlı olsun ve bu niteliği daim olsun.

Şimdi vakit Fatih Sultan Mehmed Han’ın diğer emanetlerine sahip çıkma vaktidir. Bunlar ne mi?

İstanbul’daki kadim bilgi birikimlerinin merkezlerini kapatmayı bırakın, Sahn-ı Semanı kuran ve dünyanın her köşesinden ilim adamlarını bu aziz şehre çekebilmek için attıkları adımlara altın ödeyen bilimsel düşünce ahlakı;

Matematikten edebiyata, mühendislikten devlet felsefesine ve çok sayıda dil yetkinliğine uzanan düşünce özgürlüğü ve öğrenme aşkı;

Bilmediği konularda haddini bilerek top teknolojisinin en usta öncülerini getirten bir çağdaş teknoloji transferi kültürü;

Korkuyla şehri terk eden Hristiyan ahaliyi tekrar şehre davet eden ve onları madden destekleyen, yani hiçbir unsuru şu veya bu şekilde ötekileştirmeyen kapsayıcı siyaset anlayışı;

Fethettiği şehirdeki farklı inanç sahiplerine hiçbir inancı dikte etmeyen din ve vicdan hürriyeti anlayışı,

Fethettiği şehrin mimari dokusunu bozmayan ve şehre görkem ve kibir abideleriyle değil bütünleştirici tevazu mimarisi ile yaklaşan şehir ve medeniyet bilinci;

Hakimlere talimat vermeyen aksine onların önünde diz çöküp hakkında verilecek hükme razı olan hesap verilebilirlik ve bağımsız adalet anlayışı;

İrade kullanmak gerektiğinde tereddüt etmeyen ama kendi nefsini de eğitebilmek için Ebul Vefa’nın huzurunda her türlü kibirden uzak bir şekilde tevazu ile yapılan ahlak muhasebesi bilinci;

Şiirden resme uzanan evrensel bir estetik zevk;

Ayasofya’yı çağlar aşarak bugünlere milli ve evrensel bir miras ulaştıran temel unsur onun taşlarında değil bu değerleri yansıtan ruhundadır.

Ve bu ruh insanların kalplerine ve yüreklerine açılarak ihya edilmeyi beklemektedir.

Bu ruhun keşfi ve bugüne çağdaş demokratik değerler ile yansıtılması 15 Temmuz benzeri hain girişimlerin bir daha gerçekleşmemesinin de temel şartıdır.

İşte Gelecek Partisi bu milli ve evrensel ihya hareketinin siyasi ifadesi ve yapılanmasıdır.

Allaha emanet olunuz!