T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 Temmuz darbe girişimine dair Beştepe Karargahı'ndan yeni görüntüler

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA)  - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava Ankara 23

29 Mayıs 2018 17:06

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA)  - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Dava dosyasına, darbe girişimi sırasında kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler girdi. Darbe girişimine karşı olan askerlerin darbeciler tarafından derdest edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların şehit edilme anları da kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Karargahtan görüntüler
Çatışma
Darbecilerin gözaltına alınması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLAN ANKARA DHAJandarma Genel Komutanlığının BeştepeAnkaraAğır Ceza MahkemesindeDavaDarbeVatandaşlarınGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Karargahtan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24