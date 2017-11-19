15 Temmuz darbe girişiminde görev alan pilotlar tazminat istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi uçanların da aralarında bulunduğu 'FETÖ' şüphelisi pilotların geçmiş uçuş tazminatlarını almak için Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdukları öğrenildi. Hızla devreye giren TBMM, bombalı saldırının 19 milyon 472 bin 380 lira 12 kuruşluk zararına dayanarak mahkemeden uçuş tazminatlarına tedbir kararı çıkarttı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre TBMM, Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 124 kişinin mal varlıkları ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) alacakları için “ihtiyati haciz” kararı aldırmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta olmak üzere birçok kamu kurumu da diğer maddi zararlarla ilgili yeni tazminat davaları açmaya hazırlanıyor. Helikopterler ve uçaklardaki zararlarla kullanılan bombaların maliyetleri nedeniyle MSB’nin tazminat başvurularının onlarca milyon doları bulması bekleniyor. Bakanlıklar, kimden hangi miktarda tazminat talep edileceğinin netleşmesi için ceza davalarındaki kararları takip ediyor.



İhtiyati haciz kararı

Bu hazırlıklar sürerken, aralarında 15 Temmuzgecesi bombalı saldırıları yapan pilotların da bulunduğu 'FETÖ' sanığı pilotlar ve yakınları, daha önceki uçuşları nedeniyle görevdeyken alamadıkları tazminatların ödenmesini istediler. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ödemeleri engelleyecek yasal yol araştırırken devreye Meclis girdi. Ankara 2. İcra Dairesi, ‘Alacaklı’ olan TBMM Başkanlığı’nın başvurusu üzerine uçuş tazminatlarına özel bir ‘ihtiyati haciz’ kararı aldı. Mahkeme, 15 Temmuz’da görev alan sanık pilotların tazminatlarıyla birlikte bazıları pilotların aile üyeleri olan toplam 127 kişinin devletten ‘her türlü hak ve alacaklarına’ da ihtiyati haciz koydu.



Topluca donduruldu

Kararda, Gölbaşı’nda Özel Harekât Merkezi ve TBMM’yi bombalamakla suçlanan eski pilotlar Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Uğur Uzunoğlu, Müslim Macit başta olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilen çok sayıda eski general de yer aldı.

Bu kararla, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, damadı Hakan Karakuş, Akıncı Üssü’nün eski komutanı Hakan Evrim, atılan generaller Mehmet Dişli, İlhan Talu, Mehmet Partigöç ile öldürülen darbeci Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi ve iki çocuğuyla birlikte 127 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden her türlü hak ve alacakları dondurulmuş oldu.