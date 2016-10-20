15 Temmuz darbe girişimi 37 dilde anlatılacak

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından 37 dilde hazırlanacak ve sosyal paylaşım sitelerinde ve çeşitli ülkelerin medya organlarında yayınlanacak kısa filmler ile 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılması amaçlanıyor.

TUREB'in başlattığı çalışma kapsamında, "Türkiye üzerine oynanan oyunları kınıyoruz" temasıyla hazırlanacak kısa filmler ile ülke aleyhinde yapılan ve turizme büyük ölçüde zarar veren algının kırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, 2015 sonlarında Rusya ile yaşanan krizden olumsuz etkilenen Türk turizminin, sorunları atlatmaya başladığı sırada 15 Temmuz darbe girişimiyle yeniden sıkıntılı bir sürece girdiğini anlattı.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede Türkiye aleyhindeki olumsuz algının, turizmi olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Apalı, "kasıtlı olarak üretilen yanlış algıyı kırmak amacıyla çalışma başlattıklarını" söyledi.

Apalı, TUREB'in, 10 binin üzerinde profesyonel rehberin üyeliğiyle dünyanın en kapsamlı birliklerinden olduğunu, bu geniş kapsamlı çevreyi Türkiye'yi lekelemek için sunulan yalanları silmek amacıyla kullanacaklarını belirterek, "37 farklı lisanda 15 Temmuz'un bir tezgah olduğunu anlatan kısa film hazırlıyoruz. Aleyhte yapılan yayınların etkisini kırmayı amaçlıyoruz. Tanıtımda daha etkin ve atak olacağız." diye konuştu.

"Türkiye üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıyor"

Darbe girişiminden sonraki süreçte, rehberlerin gerek telefonla gerek yüz yüze iletişim kurdukları yabancılara olayın perde arkasını anlatmak için gayret sarf ettiğini dile getiren Apalı, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ortaya serdi. Avrupa’da birçok televizyon kanalında Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. Aslında bu durum 15 Temmuz’un bir tezgah olduğunun ispatı. Avrupa’da siyasetçiler ve medya, Türkiye üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle AB ülkelerinden gelen turistlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Turist rehberleri yıllar içinde milyonlarca insanı kültür turlarında Anadolu’yu tek tek gezdirdi. Yıllar içinde oluşan iyi diyalogları kullanan arkadaşlarımız, 15 Temmuz'da yaşanan olayların, ülkelerindeki medyanın bahsettiği gibi olmadığını anlattı. TUREB, 10 binin üzerinde profesyonelin oluşturduğu bir birlik. Karamsar değilim, bugünler geçecek. Kısa film farklı dillerde hazırlanıyor. Bunları sosyal paylaşım sitelerinden ve çeşitli ülkelerin medya organlarında yayınlayacağız."