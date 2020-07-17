15 Temmuz’da ‘Yönetime el koyduk’ mesajı attığı belirtilen oyuncu için istenen ceza belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında WhatsApp üzerinden "Yönetime el koyduk a..." yazdığı belirtilen kapatılan Samanyolu TV'deki ‘İki Dünya Arasında’ dizisinde oynayan oyuncu Süleyman Sacit Konuk hakkında 5 yıla kadar hapsi istendi.

Konuk'un 15 Temmuz darbe girişimi gecesi arkadaşları ile kurduğu ortak WhatsApp grubuna 'Yönetime el koyduk a...' şeklinde mesaj gönderdiği ihbar edildi. İhbarın ardından Süleyman Sacit Konuk 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında gözaltına alarak dijital materyallerine el koydu.



Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; şüphelinin Bankasya hesap çizelgesinde 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

Savcılık soruşturmanın devamında Konuk'un daha önceden de Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında WhatsApp üzerinden 'Yönetime el koyduk a..' yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.



Konuk savcılığa verdiği ifadesinde, WhatsApp grubuna yazdıklarını şaka amacıyla söylediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu yazılanların darbe girişiminin en kritik saatlerinde olması itibariyle şaka olarak düşünülemeyeceğine kanaat getirerek Konuk hakkında 'terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Konuk ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.