15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini söyleyen 3 yaverin tahliyesine itiraz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlerine ilişkin davada savcı, aralarında eski 3 Cumhurbaşkanı yaverinin de bulunduğu 5 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanan ve haklarında 20 yıl hapis cezası istenen yarbay rütbesindeki 3 Cumhurbaşkanlığı yaveri tahliye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı'nın Kara Yaveri Mete Semercioğlu, Hava Yaveri Erkan Kıvrak ve Deniz Yaveri Şafak Deliacı'nın “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 20 yıla kadar hapse mahkûm edilmesi istendi. Bu isimlerin yaptıkları plan doğrultusunda kalkışma sırasında Erdoğan'ın yerini öğrendikleri ve suikast timine bildirdikleri mütalaada yer almıştı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, “delil durumu”, “suçun vasıf ve mahiyeti”, “kuvvetli suç şüphesinin varlığı” ve “kaçma şüphesi” gerekçeleriyle 5 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.