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15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş: Bana hâlâ o soruyu soruyorlar

15 Temmuz 2020 22:43

15 Temmuz darbe girişiminde TRT binasında darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, konuya ilişkin, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık!" dedi.

15 Temmuz’un yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabından o geceye ilişkin paylaşımda bulunan Karaş, şunları yazdı:

"15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."

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