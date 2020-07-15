15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş: Bana hâlâ o soruyu soruyorlar

15 Temmuz darbe girişiminde TRT binasında darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, konuya ilişkin, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık!" dedi.

15 Temmuz’un yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabından o geceye ilişkin paylaşımda bulunan Karaş, şunları yazdı:

"15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."