15 Temmuz çatı iddianamesine göre, 17-25 Aralık'tan sonra da darbecilerin yükselmeleri devam etti

15 Temmuz'un çatı iddianamesine göre, AKP'nin darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaate karşı milat olarak gördüğü, 17-25 Aralık 2013 sürecinden sonra da darbecilerin yükselmeleri sürdü. 2014-2015 yıllarında albaylıktan tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi ettirilen personelin yüzde 80’i 'FETÖ' gerekçesiyle ihraç edilmiş.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan ana iddianame, 'FETÖ'nün AKP döneminde TSK’ye "yerleştiği ve yayıldığını" ortaya koydu. Buna göre, 1985 yılından AKP’nin iktidara geldiği 2002’ye kadar 398 asker, 'FETÖ' kapsamında ordudan ihraç edilirken AKP döneminde ise sadece 2 astsubay atıldı. İddianameye göre, 2013 yılı YAŞ neticesinde terfi eden generallerin neredeyse tamamının 'FETÖ' mensubu olduğu belirlendi. 2014 ve 2015 yıllarında albaylıktan tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi ettirilen personelin yüzde 80’i 'FETÖ' gerekçesiyle ihraç edildi. İddianamede, 'FETÖ’nün kendisinden olmayan subayları TSK’dan tasfiye etmek için gerekli “kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırdığı” ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Karargâhı’nda yaşananları konu alan ana davanın 2 bin 581 sayfalık iddianamesinde, “Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanması” ayrıntılarıyla anlatıldı. TSK’daki 'FETÖ' yapılanmasına iddianamede 400 sayfa ayrıldı. İddianame, darbede rol alan başta 'Yurt Sulh Konseyi' üyesi, Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün arasında bulunduğu darbeci generallerin AKP döneminde general yapıldığını ortaya koydu. İddianamede, 'FETÖ'nün TSK’deki yapılanması "1980 öncesi dönem", "1980-2000 yılları arasında yürütülen faaliyetler" başlıklarıyla anlatırken AKP döneminin ise "2000-2008 TSK içerisinde yerleşme ve yayılma dönemi", "2008- 2014 TSK’yı tamamen ele geçirme ve örgütten olmayanların tasfiye edilmesi", "Ocak 2014-Temmuz 2016 TSK içerisindeki mevcudiyetini muhafaza ve darbe hazırlıkları" başlıklarıyla anlatılması dikkat çekti.

Personel başkanlıkları

Örgütün atama dairelerine yaklaşık 20 yıl önce yerleşmeye başladıkları vurgulanan iddianamede, "Nihai olarak Genelkurmay ve Kuvvet Personel başkanlıklarının neredeyse tamamının FETÖ mensubu kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır” tespitine yer verildi. Askeri okullar ve harp akademilerinin tamamen örgüt kontrolüne geçtiği belirtilen iddianamede, "Önemli kıta ve karargâhları ele geçirmek isteyen FETÖ’nün TSK’da kadrolaşmasının bir üst evresi, Harp Akademilerini, buralarda eğitim gören TSK’nin kurmay kadrolarını ele geçirmek olmuştur. Harp Akademilerini ele aldığımızda, darbe girişimine fiilen iştirak eden generaller ve kurmay subaylar arasında son 10 yılda harp akademilerinde görev yapmış 50’nin üzerinde personel bulunduğu görülmüştür” bilgisi verildi.

"2007’de kumpaslar başladı"

'FETÖ’nün 2007 yılından itibaren TSK’nin komuta kademesini ele geçirmek için tasfiyeye başladığı, kumpas davaları açtığı anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olmayan, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, milli ordu mensubu vatansever askerlerin, kimi zaman asılsız ihbarlar, kimi zaman üzerlerine atılan iğrenç iddialar, kimi zamansa hukuki dayanaktan yoksun kovuşturma ve soruşturmalarla terfi etmelerinin engellendiği kaydedildi. 2013 yılı YAŞ neticesinde terfi eden generallerin neredeyse tamamının 'FETÖ' mensubu olduğu belirtilen iddianamede, şu bilgiler verildi:

"2013 YAŞ’ta terfi eden generallerin bir iki istisna hariç hepsi darbeye fiilen iştirak ettikleri için TSK’den ihraç edilmiş veya tutuklu durumdadır. 2011 ve 2012 yıllarında icra edilen YAŞ toplantıları neticesinde de durum aynı şekildedir. Sonuç olarak 15 Temmuz öncesi TSK’de görev yapan generallerin büyük bir kısmı darbeye fiilen iştirak etmiş veya FETÖ iltisakları tespit edilerek TSK’den ihraç edilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında albaylıktan Tuğgeneralliğe/ Tuğamiralliğe terfi ettirilen personelin yüzde 80’i ihraç edilmiştir."

"Siyasi otoriteye etki"

Örgütün ayrıca TSK komuta kademesinin tamamını mümkün olan en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şûra sırası gelmeyen mensuplarını terfi havuzuna dahil ettiği anlatılan iddianamede, diğer yandan örgütün generallikte rütbe bekleme süresini 4 yıldan 3 yıla indirerek kendisine müzahir olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmaya çalıştığı anlatıldı. İddianamede, “Son olarak kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK’den tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. 2014 yılı YAŞ neticesinde TSK’nin yıllardır süren teamül ve geleneklerine aykırı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu erken neşetli 10 tuğgeneral emsallerinden önce terfi ettirilmiştir. Bu generallerin tamamı şu an ihraç edilmiş veya tutuklu durumdadır” dendi.

"Hava’da yüzde 100"

2014 ve 2015 yılı YAŞ toplantılarında terfi ettirilen general ve amirallerin kuvvetlere göre dağılımına yer verilen iddianamede, özellikle 2014 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe/ tuğamiralliğe terfi edenlerin yüzde 76’sının TSK ile ilişiği kesildiği, bu durumun tümgenerallerde/tümamirallerde ise yüzde 50 civarında olduğu vurgulandı. İddianamede, bu rakamın Hava Kuvvetleri’nde yüzde 100 olduğu ifade edildi. 2015 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe/tuğamiralliğe terfi edenlerin yüzde 78’inin TSK ile ilişiği kesildiği aktarılan iddianamede, “Bu durum tümgenerallerde/tümamirallerde ise yüzde 53’tür. Hava Kuvvetleri’nde yüzde 100’dür” dendi.

2003’ten sonra 'FETÖ’den kimse atılmadı

İddianame, TSK’daki 'FETÖ' ile mücadelenin AKP döneminde durduğunu gözler önüne serdi. 1985 yılından darbenin olduğu 2016 yılına kadar, 30 yıllık sürede toplam 'FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla 400 personelin TSK ile ilişiğinin kesildiği anlatılan iddianamede, bunların yıllara göre dağılımı şöyle paylaşıldı:

1987: 7 subay 17 astsubay

1988: 7 astsubay

1989: 40 astsubay

1990: 2 subay 43 astsubay

1991: 1 subay, 21 astsubay

1992: 2 astsubay

1994: 2 subay

1995: 2 subay 1 astsubay

1996: 11 subay 10 astsubay

1997: 59 subay 73 astsubay

1998: 42 subay 31 astsubay

1999: 7 subay, 8 astsubay

2000: 5 subay, 6 astsubay

2001: 1 subay

2003: 2 astsubay

TSK, 2003 yılından sonra FETÖ olduğunu bildiği hiç kimsenin ilişiğini kesmemiştir.