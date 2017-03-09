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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz çatı iddianamesinden: 5 bin nüfuslu kasabadan 8 general var!

"Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır"

09 Mart 2017 10:50

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün kabul ettiği çatı iddianamede, 'FETÖ'nün TSK’daki yapılanması da anlatıldı. İddianamede, Anadolu’nun 5 bin nüfuslu bir kasabasına kayıtlı ve birbiriyle akraba olan 8 generalin olduğu ifade edildi. 3 generalin istifa ettiği belirtilirken diğer 5 generalin 'FETÖ'den tutuklu bulunduğu veya ihraç edildiği aktarıldı. 

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, iddianamede şöyle dendi:
"Örgüt bu stratejisinde de büyük oranda başarılı olmuş ve komuta kademesi içerisindeki gücünü muhafaza etmiştir. General/ amiral kadroları içerisinde yer alan personelin çoğunluğunun FETÖ elemanlarından oluşması akrabalık ve hemşerilik bağlarıyla izah edilerek gizlenmiştir. Birbirleriyle akrabalık bağı olan çeşitli rütbelerde yedi veya sekiz general muvazzaf olarak aynı anda komuta kademesi içerisinde yer alabilmiştir. Bu generallerin üçü istifa etmiş beşi ise tutuklu ve ihraç durumundadır. Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır." 

Bu ilçenin Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi olduğu öğrenildi. İddianamede, bu ilçe nüfusuna kayıtlı şüpheliler Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Polatlı 58. Topçu ve Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün ile Yarbay Fahri Kafkas bulunuyor. Yine Tokat’ın Zile ilçesinin nüfusuna kayıtlı darbeci olduğun iddia edilen askerler ise Halil Gül, Halit Kazancı ve Sadık Kazancı’nın isimleri dikkat çekiyor.

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15 Temmuzdarbe girişimiAnkara 17 Ağır Ceza MahkemesiFETÖTSK

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