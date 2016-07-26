15 Temmuz bilançosu; 47 bin 188 kişi kamuda görevden uzaklaştırıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 bin 188 personel görevden uzaklaştırıldı.

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKSAT AŞ, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi.

İki büyükelçi görevden alındı

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan çalışmalar kapsamında merkezdeki büyükelçiler Gürcan Balık ve Tuncay Babalı görevden alındı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) 23 personel görevden uzaklaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çeşitli kademelerde görevli 3 il müftü yardımcısı ile 19 ilçe müftüsünün de aralarında bulunduğu 620 kişinin daha görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açığa alınan personel sayısı bin 112'ye yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda FETÖ ile bağlantılı 97 personel daha açığa alındı, bu rakam toplamda 167'ye çıktı.

FETÖ ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı'nda açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında 560, Ekonomi Bakanlığı'nda 15, TÜİK'te 21 personel açığa alındı.

BTK merkez ve taşra teşkilatında görevli 170 kişi için aynı işlem uygulanırken, kurum destek hizmetlerinde çalışan 58 personele görevden el çektirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda toplam açığa alınan personel sayısı 599 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nde 139, TAPDK'da 8 personel görevden uzaklaştırıldı.

TOKİ Başkanlığı'nda görevli 22 personel açığa alındı, TÜRKSAT AŞ'de 29 kişinin iş akitleri feshedildi.

Hazine Müsteşarlığı'nda 2 genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve 5 daire başkanı dahil 62 kişi açığa alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı ilgili ve ilişkili kurumlarda 529 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda merkez ve taşra teşkilatında görevden uzaklaştırılan personel sayısı 197'ye ulaştı.

MEB'de 21 bini öğretmen 42 bin 767 personel görevden uzaklaştırıldı

MEB'de merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik yürütülen çalışma kapsamında 21 bin 738 personel ile 21 bin 29 öğretmen açığa alındı. Böylece MEB'de görevden uzaklaştırılan personel sayısı 42 bin 767 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.