15 Temmuz adağı; bin koyun kestirdi!

Kırgızistan'da yaşayan Türk iş adamı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle adadığı ve Türk Kızılayı’na bağışladığı bin küçükbaş hayvanın kesimi Gaziantep’te düzenlenen törenle yapıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Kırgızistan’da tekstil işiyle uğraşan Ankaralı işadamı Yalçın Şahin, 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişiminin başarısız olması halinde bin küçükbaş hayvan keserek dağıtacağını söyledi.

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından işadamı Yalçın Şahin, Ankara’da yaşayan kayınbiraderi Ragıp Gültekin’i vekil tayin etti ve Türk Kızılay’ı ile temasa geçerek küçükbaş hayvanları ağışlamak istediğini söyledi.

Yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık beraberinde Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve kurbanların kesimine vekalet edecek Ragıp Gültekin ile birlikte küçük baş hayvanların kesiminin yapılacağı Gaziantep’teki Organize Besi Bölgesine geldi.

Burada kesimin yapıldığı et kombinasını gezen Kınık, etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesinde memleketimizin istiklaline ve istikbaline yönelik olan menfur darbe girişimlinin milletimizce bastırılması ve bu süreç içerisinde milletimizin ve Kızılay’ın bütün unsurlarıyla sahada var olmasını bütün unsurlarıyla gösterdik. Yenikapı mitingimizde de bunu bütün dünyaya gösterdik. Bu süre zarfında bir Yalçın Şahin isminde Kızılay bağışçısı bir işadamımız 15 Temmuz gecesindeki tehlikeyi gördüğünde, ’Eğer bu badireyi atlatabilirsek bin adet kurban keseceğim’ diye adakta bulunmuş. Allah’a hamdolsun onunda duaları ve milletimizin iradesiyle bugünkü noktaya ulaşmış durumdayız. Vekiliyle birilikte bugün Gaziantep’teyiz ve bu bin adağımızı keseceğiz. Bunun 500’ünü Ankara’da, 500’ünü de İstanbul’da Kızılay’ımızın aşevlerine ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik bir şekilde paketlenmiş olarak ulaştıracağız."