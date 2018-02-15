15 Şubat 'Patronlar Günü' ilan edildi

İSTANBUL, (DHA) \'PATRONLAR Platformu\', Türkiye\'de farklı sektörlerden patron düzeyindeki 100 iş adamını bir araya getirdi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birbirlerinin iş hacminden ve referanslarından faydalanmak, iş geliştirmek, girişimcilik ruhunu daha da ilerilere taşımak amacıyla kurulan platform, 15 Şubat\'ı Dünya Patronlar Günü olarak ilan etti. Bu günü özel bir etkinlik ile duyuran Platform\'un davetinde, BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak yılın en iyi patronu seçildi. Sahnede ödülünü alan Sancak, patronların sık sık bir araya gelmesini sağlayan \'Patronlar Platformu\' gibi oluşumların desteklenmesini gerektiğini söyledi.

YILIN BAŞARILI PATRONLARI SEÇİLDİ

Ziyaretçi sayısı 1000\'i geçen ve bugüne kadar gerek ziyaret gerek iş dolayısıyla sektörün önemli isimlerine sesini duyuran Platform, birinci yaşını kutladığı 15 Şubat\'ı Dünya Patronlar Günü ilan etti. Özel bir davet ile sabah 6:45\'te kutlanan güne iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Ateşoğlu Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ateşoğlu, İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık gibi isimlerin katıldığı törende Yılın Patronu ödülünü Ethem Sancak aldı. Ekonomik ve siyasi yönden oldukça zor günler geçiren Türkiye\'de yerli otomobili üretecek ortak girişim grubu bulunan 5 firmadan biri olan BMC\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, zorlu dönemde ekonomik istikrara güvenerek ülkesinde yatırım yapmaya devam etmesiyle KOBİ patronlarından tam not aldı.

KOBİ\'lerle bir araya gelerek patronlarla sohbet eden Ethem Sancak, insanların ticaret yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Bu ülkenin ticaret ile gelişeceğini vurgulayan Sancak, \"Patronlar Platformu güzel bir oluşum. Çalışma sistemi, disiplini ve iş hacmini geliştirmesiyle ülkedeki ticareti ve ihracatı da geliştirecek. Patronların daha sık bir araya gelmesini sağlayacak oluşumlar desteklenmeli\" şeklinde konuştu.

BUGÜNE KADAR BİN KİŞİYE ULAŞTI

KOBİ\'leri önce sanayici, sanayiciyi ihracatçı yapmayı hedefleyerek yola çıkan Patronlar Platformu, bugüne kadar bin kişiye ulaştı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan sistemde, katılımcılar birbirlerinin iş bağlantılarından faydalanabiliyor. Referans ile iş yönlendirilmesi yapılarak iş hacmi oluşturulan Platform, iş sahiplerine işlerini nasıl geliştirecekleri konusunda destek olurken, ihracat yapmak istedikleri ülkede onlara yol gösteriyor. Bürokrasi ve iş dünyasının da yakından takip ettiği Platform\'a ancak referans ile üye olunuyor.

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