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BBC Türkçe

15 Şubat İngiltere basın özeti

İngiliz gazeteleri Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesini ana sayfalarından görüyorlar ve Pyongyang'ın bu olayın arkasında olabileceğine dikkat çekiyorlar. ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey danışmanı Michael Flynn'in istifası

15 Şubat 2017 10:02

İngiliz gazeteleri, Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın şüpheli bir şekilde ölümünü ana sayfalarından veriyorlar.

46 yaşındaki Kim Jong-nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında uçak beklediği sırada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Financial Times gazetesi, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddialar olduğunu yazdı.

Malezya Polisi, Kim'in havaalanında Macau'ya gitmek için uçak beklediği sırada yüzüne sıvı içeren bir bez parçası tutulmak suretiyle saldırıya uğradığını doğrulamıştı.

Gazete "Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu, ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düştü" dedi.

Financial Times ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un göreve geldikten sonra gücü kendi elinde toplamak için harekete geçtiğini yazıyor.

Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesinin önce Komünist Parti'den atıldığını, ardından idam edildiğini hatırlatıyor.

Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nden profesör Youngshik Bong eğer Pyongyang'ın bu ölümün arkasında olduğu kanıtlanırsa "Bu Kim Jong-un'un Kuzey Kore sisteminin her köşesinde mutlak kontrolünün olacağı anlamına gelir" diyor.

Ancak Profesör bunun, Kuzey Kore liderinin zayıf görünmeden ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya gitmesinin önünü açabileceğini de belirtiyor.

Guardian gazetesi ise Malezya'nın Kuzey Kore ile ilişki içinde olan birkaç ülkeden biri olduğuna ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilmeleri nedeniyle saldırganların izini bulmanın güçlüğüne dikkat çekiyor.

Gazete, Kim Jong-nam'ın üvey kardeşi başa geçtikten bir kaç hafta sonra ülkenin "dış dünyaya fıkra gibi geliyor" dediğini hatırlatıyor. Kim'in ülkede yönetimin babadan oğula geçmesine karşı olduğunu söylemesi de gazetede yer alan başka bir detay.

Times gazetesi ise "Tiranın kardeşi zehirli spreyle öldürüldü" başlığını taşıyor.

Gazete Kim Jong-nam'ın 2012 yılında verdiği bir röportajda "Kim Jong-un rejimi çok dayanmaz. Reform yapılmazsa, Kuzey Kore çökecektir" dediğini yazıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in göreve gelmeden önce Rus yetkililerle telefon konuşmaları yaptığına yönelik iddialar üzerine istifa etmesi, İngiliz gazetelerinin geniş yer verdiği bir diğer haber.

Gazeteler Michael Flynn'in Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddialarının ortaya atılmasının ardından Donald Trump'ın Kremlin ile ilişkilerini açıklamak için baskı altında olduğunu yazıyor.

Financial Times gazetesi, Trump'ın Rusya ile ilişkilerinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre'deki istihbarat komiteleri tarafından incelendiğini yazıyor. Gazete bir FBI yetkilisinin "Daha derine inmek için bir neden daha" dediğini yazıyor.

Flynn'in göreve geldikten 24 gün sonra istifaya zorlanması ayrıca, "Ekibine en iyileri alacağını söyleyen Trump için utanç kaynağı" diyor gazete.

Guardian gazetesi ise tam sayfa ayırdığı haberinde eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Susan Hennessey'in şu sözlerine yer veriyor:

"Trump Flynn'in günah keçisi olduğunu düşünebilir, ama gerçek şu ki bu daha başlangıç. Flynn'in istifasıyla Rusya hikayesinin biteceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar."

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