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Dünya
Deutsche Welle

15 sığınmacı gözaltında

Almanya’nın Suhl kentindeki yurtta bir Afgan’ın Kuran sayfalarını yırtması sonucu çıkan kavga sonrası 15 sığınmacı gözaltına alındı.

29 Eylül 2015 15:49


Thüringen polisi, düzenlediği operasyonda Suhl kentinde 6 hafta kadar önce bir sığınmacı yurdunda çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 15 şüpheliyi gözaltına alıdı.

Polis sözcüsü, operasyonun sabah 06:30‘da başladığı ve operasyona yaklaşık 320 polisin katıldığını duyurdu. Polisler mültecilerin kaldığı çeşitli konutlara baskın düzenledi. Hakkında yakalama emri bulunan 16 mülteciden 15’i gözaltına alındı.

Şüpheliler, kasten adam yaralama, kamu malına zarar verme ve ülkede barışı bozmakla suçlanıyor.

19 Ağustos tarihinde 25 yaşındaki bir Afgan’ın Kuran sayfalarını yırtıp tuvalete atması sonucu patlak veren kavgada 6 polis ve 11 mülteci yaralanmıştı. Çatışmaların kontrol altına alınması için 120 polis memuru görev yapmıştı.

Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya SuhlAfgan KuranSuhlAğustosDeutsche Welle TürkçeBD/HS

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