15 sığınmacı gözaltında



Thüringen polisi, düzenlediği operasyonda Suhl kentinde 6 hafta kadar önce bir sığınmacı yurdunda çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 15 şüpheliyi gözaltına alıdı.

Polis sözcüsü, operasyonun sabah 06:30‘da başladığı ve operasyona yaklaşık 320 polisin katıldığını duyurdu. Polisler mültecilerin kaldığı çeşitli konutlara baskın düzenledi. Hakkında yakalama emri bulunan 16 mülteciden 15’i gözaltına alındı.

Şüpheliler, kasten adam yaralama, kamu malına zarar verme ve ülkede barışı bozmakla suçlanıyor.

19 Ağustos tarihinde 25 yaşındaki bir Afgan’ın Kuran sayfalarını yırtıp tuvalete atması sonucu patlak veren kavgada 6 polis ve 11 mülteci yaralanmıştı. Çatışmaların kontrol altına alınması için 120 polis memuru görev yapmıştı.

Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/HS