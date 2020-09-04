15. sezona hazırlanan Arka Sokaklar kadrosuna 3 yeni isim katıldı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 15. sezona 'merhaba' diyecek. Dizinin yeni ekrana gelecek 557’nci bölüm çekimleri hızla devam ederken, oyuncu kadrosuna 3 isim daha katıldı.

Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni ekrana gelecek 557’nci bölüm çekimleri hızla devam ediyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı.



Gizem Terzi polis Sinem karakteri ile Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri ile Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. sezonu ile yakında Kanal D’de.