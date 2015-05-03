15 örgüt, YPG'ye karşı birleşti

Aralarında Nusra Cephesi ve Ahrar'uş Şam'ın da bulunduğu 15 örgüt, YPG'nin elinde bulunan Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud bölgelerinin kontrolünü ekle geçirmek için bir araya geldi.

'Lebbyki Ya Uhta’ (Sana Geldim Kardeşim) adı altında birleşen gruplar, YPG'nin Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud bölgelerindeki kontrolü kendilerine bırakmasını ve bazı YPG üyelerinin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

YPG’ye karşı birleşen grupların isimleri şöyle: Ahfadu Salatin, Ebu Amara Tugayları, Ahrar’uş Şam, Safva Tugayları, Birinci Fırka (Fevc’ul Evvel), Nusra Cephesi, Ahrar Suriye, Nureddin Zengi Hareketi, Kürt Cephesi, 16.Fırka, Fecr Hareketi, Şam Cephesi, Suriye Devrimcileri Tugayı, Feylak’uş Şam (Şam Şahinleri) ve Ceyş’ül İslam şeklinde duyuruldu.