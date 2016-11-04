15 öğrenci koladan zehirlendi!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde içtikleri koladan rahatsızlanan 15 öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) habeirne göre, Kahta İlçesine bağlı Damlacık Köyü'ndeki ortaokul öğrencileri iddiaya göre, yakınlardaki bir bakkaldan kola alıp içti.

Tüketim tarihi geçtiği öne sürelen koladan içen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı şikayeti görülmeye başlayınca öğretmenleri sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla 15 öğrenci, Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İçtikleri koladan zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum tedavisi uygulandı.

Öğrencilerin büyük bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.