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Spor

15 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ  11

15 Ocak 2018 12:48

BEŞİKTAŞ 
11.00 Beşiktaş\'ın yeni projesi Başkan Orman tarafından açıklanacak.
17.00 Siyah Beyazlılar, Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY 
Sarı Kırmızılar, Antalya kampının son çalışmasını gerçekleştirecek 

FENERBAHÇE 
Sarı Lacivertliler, yarın İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını tek idmanla tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
10.45 Yeni transfer Arda Turan ile sözleşme imzalanacak.
11.15 Arda Turan yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.

BURSASPOR 
14.00 Yeni transfer Moussa Sow ile sözleşme imzalanacak.

TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.

HAZIRLIK MAÇI
18:00 Demir Grup Sivasspor - Tobol

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

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