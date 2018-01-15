15 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş\'ın yeni projesi Başkan Orman tarafından açıklanacak.
17.00 Siyah Beyazlılar, Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
Sarı Kırmızılar, Antalya kampının son çalışmasını gerçekleştirecek
FENERBAHÇE
Sarı Lacivertliler, yarın İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını tek idmanla tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10.45 Yeni transfer Arda Turan ile sözleşme imzalanacak.
11.15 Arda Turan yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.
BURSASPOR
14.00 Yeni transfer Moussa Sow ile sözleşme imzalanacak.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.
HAZIRLIK MAÇI
18:00 Demir Grup Sivasspor - Tobol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.