15 milyon TL’lik saat Arap Şeyhi’nin oldu

Dünya Saat Fuarı, İsviçre’nin Basel kentinde açıldı. Binlerce saat meraklısı, fuarın ilk gününde, 2010 yılı için hazırlanan kreasyonları görme fırsatı buldu.



Bu yıl 78’incisi düzenlenen Dünya Saat Fuarı’nda (Baselworld 2009), fiyatları 100 İsviçre Frangı’ndan başlayıp 10 milyon İsviçre Frangı’na kadar çıkan saatler alıcılarını bekliyor.



Yaklaşık 500 milyon İsviçre Frangı değerindeki 5 bin 700 koleksiyonun alıcılarını beklediği fuara, 10 milyon İsviçre Frangı (Yaklaşık 15 milyon TL) değeriyle Tiffany&Co.’ya ait özel tasarım saat fuara damgasını vurdu. Fuarın en pahalı saati, daha ilk gününde ismi açıklanmayan bir Arap şeyhine satıldı.



Beyaz altın üzerine 24 karat pırlantalarla süslenen saatin, 100’e yakının kişininin emeğiyle tamamen elle yapıldığı bilgisi verildi. Sadece bir adet üretilen bu saatin yapım süresi de 10 ay olarak açıklandı. Bu arada Patek Philippe’nin ürettiği ve çift taraflı kullanılan yine pırlanta kaplama saat ise 1.1 milyon İsviçre Frangı’ndan (1.6 milyon TL) satışa sunulurken, Chanel’in seramik kordonlu ve pırlanta kaplı saati ise 600 bin Euro’ya (1.2 milyon TL) alıcı bekliyor.



Türkiye’de 24 markanın distribütörlüğünü yapan Saat&Saat, yeni markaları bünyesine katmak amacıyla fuara katıldı. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "Dünyada değişen saat kültürüne son yıllarda Türkiye de uyum sağladı. Dededen toruna saat bırakma anlayışı geride kaldı. Artık Türk halkı da kıyafetine göre saat alarak, modaya uyum sağlıyor."