İlk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 15 milyon öğrenci karne aldı.



2008-2009 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi. Okul öncesi eğitimdeki 701 bin, ilköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin öğrenci ile yaklaşık 600 bin öğretmen, 9 Şubat'a kadar tatil yapacak.



Öğrenciler karnelerini, Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek görebilecekler. Lise öğrencileri de bu yıldan itibaren karnelerini internetten alabilecek.



Öte yandan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Ankara Kurtuluş Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere “can dostlarım, arkadaşlarım” diye seslenen Aydoğan, Kurtuluş Lisesinin şahsında “tüm okulları kucakladıklarını” söyledi.



Karnenin bir öğrencinin zekasını değil, öğretmenin performansı, ailenin ilgisi ve öğrencinin derslerdeki başarısını yansıttığını anlatan Aydoğan, karnenin aileler ve öğrenciler tarafından abartılmamasını istedi. Aydoğan, “Bizim sevgimiz karşılıklı değil, başarılı da olsanız başarısız da olsanız sizi yine severiz, aileniz de sever” dedi.



Kurtuluş Lisesi'nde 16 yıl müdürlük yaptığını anlatan Aydoğan, burada karne dağıtmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirdi.



2008-2009 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, 9 Şubat 2009 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılı 12 Haziran 2009 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 3 ay yaz tatili yapacak. 2009-2010 eğitim-öğretim yılının 7 Eylül 2009'da başlaması planlanıyor.



Bu eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için katılacakları sınavlardan dolayı yoğun çalışmayla geçecek.



Seviye Belirleme Sınavı, ilköğretim 6. sınıflar için 13 Haziran 2009, 7. sınıflar için 7 Haziran 2009 ve 8. sınıflar için ise 6 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak.

İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY) 3 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilecek.



İlköğretim 8. sınıf için DPY sınavı 6 Haziran 2009, ilköğretim 7. sınıf için 7 Haziran 2009, ilköğretim 6. sınıf için ise 13 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖSS 14 Haziran, YDS 21 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak. ÖSS başvuruları 16 Şubat-27 Mart 2009 tarihleri arasında alınacak.





