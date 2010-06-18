15 milyon öğrenci için bugun ders zili son kez çalacak

T24 -

Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak.

2009-2010 eğitim-öğretim yılı 24 Eylül 2009'da başladı. Öğrenciler, 22 Ocak-8 Şubat 2010 arasında yarıyıl tatili yaptı.







İlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezun olmanın yanı sıra, yaz tatilinde her yıl olduğu gibi sınava girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak.







Lise son sınıf öğrencilerinin bazıları, 2009-2010 eğitim-öğretim yılının sona erdiğinin ertesi gün ve Pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleştirme Sınavları'na katılacak.







İlköğretim öğrencilerinden 6. sınıflar 12 Haziranda, 7. sınıflar 6 Haziranda, 8. sınıflar da 5 Haziranda Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılmıştı.







İlköğretim 8. sınıfların katıldığı SBS sonuçları 8 Temmuz 2010'da açıklanacak. SBS'yi kazanan öğrencilerin tercihleri 9-23 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Öğrenciler 12 tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 29 Temmuz 2010'da ilan edilecek.

İlköğretim 6 ve 7. sınıfların sınav sonuçları ise 6 Ağustos 2010'da açıklanacak.







2010-2011 eğitim-öğretim yılı, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü başlayacak.













