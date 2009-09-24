15 milyon öğrenci ders başı yaptı

Yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Bu yıl 32 ilde zorunlu okul öncesi eğitim başladı. Öğrenciler üç ay süren yaz tatilinin ardından, 18 Haziran'a kadar sürecek yeni eğitim öğretim yılı maratonuna başladı.

Okul öncesinde bu yıl 32 ilde zorunlu eğitime geçiliyor. Amasya, Trabzon, Burdur, Rize, Nevşehir, Yalova, Kırklareli, Isparta, Çanakkale, Muğla, Karaman, Kırşehir, Bilecik, Tunceli, Düzce, Giresun, Edirne, Kilis, Bartın, Uşak, Karabük, Bolu, Artvin, Eskişehir, Ardahan, Kırıkkale, Çankırı, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Kütahya ve Samsun'da 5 yaş grubundaki tüm çocuklar ''okullu'' oldu.

Türkiye genelinde 1204 anaokulu, ilköğretim okullarında 40 bine yakın ana sınıfı bulunuyor. Okul öncesi eğitimden 800 bin civarında çocuk yararlanıyor.

İlköğretime bu yıl 1 milyon 307 bin çocuk kaydoldu. Okula yeni başlayan çocuklar geçen hafta okula alışabilmeleri amacıyla ''uyum programı''na alındı.

Türkiye'de 32 bin 662 ilköğretim okulunda 10 milyon 428 bin çocuk okuyor. Bu okullarda 428 bin öğretmen görev yapıyor.

Genel ortaöğretimde 4 bin 53 genel lisede 2 milyon 272 bin öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 4 bin 622 lisede 1 milyon 565 bin öğrenci okuyor.

Bu eğitim öğretim yılının sonlarına doğru üniversiteye girişte getirilen yeni sistem de uygulanmaya başlanacak.

İki aşamadan oluşan sınavın ilki (Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS) 2010 Nisan, ikinci aşaması (Lisans Yerleştirme Sınavları-LYS) da 2010 Haziran ayında gerçekleştirilecek.

YGS'ye tüm adaylar katılacak. YGS'de adaylara Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinde 40'ar olmak üzere 160 soru yöneltilecek, 160 dakika süre verilecek.

Haziran'ın ikinci yarısında gerçekleştirilecek LYS de Matematik, Fen Bilimleri, Edebiyat ve Coğrafya, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarında yapılacak.

Birinci sınavı başaran adaylar LYS'de tercih edecekleri alanlarda sınavlara girecek.

2009-2010 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 22 Ocak 2010 günü sona erecek.

Öğrenciler, 5 Şubat’a kadar tatil yapacak. İkinci yarıyıl 8 Şubatta başlayacak ve 18 Haziran’da sona erecek.