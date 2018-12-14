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1,5 milyon liralık arsa vurgunu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kamuya ait arsaları sahte belgelerle başka kişilere satarak 1 milyon 500 bin liralık vurgun yapan 7 kişi yakalandı

14 Aralık 2018 14:20

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kamuya ait arsaları sahte belgelerle başka kişilere satarak 1 milyon 500 bin liralık vurgun yapan 7 kişi yakalandı.
Antalya\'da kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek kendilerine ait gibi gösteren dolandırıcılar, yatırım amaçlı arsa satın almak isteyen kişilerle bağlantıya geçti. Sahte belgelerle güven telkin eden ve ileride yapılacak ihalelerde bu arsaların satımında kendilerine öncelik verileceğini vaad ederek söz konusu arsaları aralarında düzenledikleri yasal geçerliliği olmayan evrakla satan şüpheliler, çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Dolandırıcıların, bu sayede 1.5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Antalya\'da, 1\'ini Tekirdağ\'da yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne getirilen 7 şüpheli, ifadelerinin ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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