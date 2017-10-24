15 milyon kız çocuğu erken evlilik kurbanı

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen uluslararası bir konferansta, dünya genelinde çocuk evliliklerinin durumu gözler önüne serildi.

Konferans katılımcıları arasındaki çocuklara yardım örgütü Save The Children'ın Başkanı ve Danimarka eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt, dünya genelinde yaklaşık 15 milyon kız çocuğunun evlendiğinde 18 yaşın altında olduğuna dikkat çekti. Thoning-Schmidt, "çocuk evliliklerinin korkunç sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu.

Save The Children'in başkanı Thoring-Schmidt, çocuk yaşta evliliğin kız çocuklarının ömrünü kısalttığına dikkat çekerek, bu nedenle kızların okulu bırakmak zorunda kaldığı ve kızların potansiyellerini yaşamlarına aktaramadığını ifade etti. Helle Thorning-Schmidt çocuk yaştaki evliliklerle bağlantılı olarak hamilelik yaşının da düştüğünü, ölü doğum sayılarının arttığını ve bunun genç yaştaki annelerde ağır hastalıklara yol açtığını vurguladı.

En yüksek sayılar Güney Asya ve Afrika ülkelerinde

Dakar'da yardım organizasyonlarının yanı sıra farklı dinlerin temsilcileri, Afrikalı ve Avrupalı bakanların da katıldığı uluslararası konferansta çocuk yaşta evliliklerin en fazla olduğu yerlerin Güney Asya ülkeleri ile batı ve merkez Afrika ülkeleri olduğu belirtildi.

Batı Afrika ülkeleri ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde günümüzde 20 ila 24 yaşları arasında olan genç kadınların yüzde 40'ının 18 yaşından küçükken evlendirildikleri bilgisi verildi. Bu kadınların üçte birinin ise 15 yaşından daha küçük yaşta evlendikleri aktarıldı.

Konferansa katılan yardım organizasyonları Nijer'de reşit olmayan 18 yaş altındaki kız çocuklarının dörtte üçünün, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise reşit olmayan kız çocuklarının yüzde 70'inin evlendirildiği aktarıldı.

Save The Children Başkanı ve Danimarka eski başbakanı Helle Thorning-Scmidt, tüm dini temsilcilerle daha sıkı bir işbirliği yapılması çağrısında bulundu. Senegal'deki konferans çarşamba gününe kadar devam edecek.

AFP, GA/HS

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