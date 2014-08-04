'15 milyon euro miras kaldı' denilerek Bakan Yıldız dolandırılmaya çalışıldı

Enerji Bakanı Taner Yıldız’a İspanya’dan avukat olduğunu iddia ederek mektup gönderen kişi 15,7 milyon Euro miras kaldığını ileri sürdü. Bakanlık avukatları ‘etik değil’ diyerek reddettikleri teklifi araştırınca altından dolandırıcılık çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a haziran ayının başında İspanya’dan bir mektup geldi. Avukat olduğunu ileri süren Pedro Torre Romero adlı kişiden gelen mektupta, soyadlarının aynı olduğu Medina Yıldız adlı bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişinin bankadaki 15,7 milyon Euro’luk miras parasını alabileceklerini bildirdi. Bakanlık hukukçuları, avukat olduğunu iddia eden kişiye ulaşarak teklifi etik bulmadıklarını ilettiler.

Bakanlığa gönderdi

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, araştırma sonrası ise Pedro Torre Romero isminde bir avukat olmadığı ortaya çıktı. Mektubun soy ismi Yıldız olan başka kişilere de gönderilmiş olabileceğini belirten hukukçular, bu kişinin kandırdığı kişilerden avukatlık masrafı adı altında bazı maddi isteklerde bulunabileceğini, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istediler.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Romero, mektubunda, Medina Yıldız’ın’ın özel avukatı olduğunu, şahsın Madrid otoyolunda yaptığı bir araba kazasında tüm ailesiyle birlikte hayatını kaybettiğini, kazadan önce İspanya’da Safe Bankası’ndaki hesabında 15,7 milyon Euro parası olduğunu iddia etti. Son avukatı olması nedeniyle bankanın kendisinden M. Yıldız’ın mirasçısı olabilecek aile üyelerini bulmasını istediğini anlatan Romero, aksi takdirde 15,7 milyon Euro’ya Banka Güvenliği Bürosu’nun el koyacağını kaydetti.

Avukat, Yıldız’ı müvekkili olan Medine Yıldız’la aynı soyadını taşıyanları ararken bulduğunu anlattı. Banka’dan bir bildirim aldığını dile getiren Romero, Yıldız’a teklifini şöyle anlattı:

“İspanya’daki miras kanunu çerçevesinde malvarlığını miras alabilecek çocukları ve akrabalarının olmaması durumunda, rahmetlinin mevcut mülkü ve nakit parası, uzaktan akraba olan şahıslara miras bırakılabilir. İşte kanunun bu kısmına dayanarak rahmetli müvekkilimin miras bıraktığı herhangi bir akrabası olmadığından, ben sizi bankaya takdim etmek istiyorum. Sizin, eski müvekkilimle bağınız olmayabilir, ancak aynı soyadı taşımanız bizlere iddiada bulunmamız için hem şans hem ayrıcalık sunuyor. Sizin de benim talimatlarıma uymanız halinde, benim buradaki usullerim, paranın bize bırakılmasını garantiliyor.”

Enerji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mektubun ardından teklifi etik bulmadıklarını, kabul etmeyeceklerini bildirmek üzere Romero’ya telefonla ulaştı. Romero’dan kimliğini ve baroya kayıtlı bir avukat olduğunu ispatlamasını isteyen hukukçular, araştırmaları sonucunda İspanya’da Las Palmas veya Madrid barolarına kayıtlı Pedro Torre Romero isimli avukata rastlamadılar.

Yüzde 35 Yıldız’a

Avukat, bu işlemin başarısının tamamen Taner Yıldız’ın işbirlikçi davranmasına, karşılıklı güven ve gizlilik anlayışına bağlı olduğu uyarısında bulunduktan sonra, “Bu işlemi başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli tüm usuller üzerinde çalıştım. Bankadaki meblağ ibra edildiğinde yüzde 35’i sizin, yüzde 65’i de benim payıma düşecektir” diye yazdı. İşlemin yasal düzenlemeler çerçevesinde olacağını söyleyen Romero, teklifle ilgileniyorsa kendisine ulaşılmasını istedi.

Yıldız soyadlılar tehlikede

Bakanlık avukatları İspanya’nın da dahil olduğu Avrupa hukukunda mirasçı olabilmenin ancak akrabalık bağı ya da kişinin vasiyetname yoluyla olduğunu belirterek, soyismi benzerliği nedeniyle mirasçı olabilmenin hukuken mümkün olmadığını söylediler. Mektubun soyismi Yıldız olan başka kişilere de gönderilmiş olabileceğini belirten hukukçular, bu kişinin kandırdığı kişilerden avukatlık masrafı adı altında bazı maddi isteklerde bulunabileceğini, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istediler.