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BBC Türkçe

1.5 milyon euro değerindeki tabloyu takside unuttu

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 milyon 500 bin euro değerindeki bir sanat eseri, dikkatsizlik sonucu takside unutuldu

03 Mayıs 2017 14:13

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 milyon 500 bin euro (5,7 milyon TL) değerindeki bir sanat eseri, dikkatsizlik sonucu takside unutuldu.

Polisin ismini açıklamadığı Fransız sanat simsarının, "hırsızlık" ihbarında bulunması sonrası ortaya çıkan olayda tablonun, taksinin bagajında kaldığı anlaşıldı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre adam, takside cep telefonu ile konuşurken dikkati dağıldı ve ertesi güne kadar da eseri unuttuğunu fark etmedi.

Perşembe günü yaşandığı açıklanan olayda, resmi kaybettiğini fark eden sanat simsarının önce taksi şoförüne ulaşmaya çalıştığı ancak başaramayınca Cumartesi günü polise başvurduğu belirtildi.

AFP haber ajansı, taksi şoförünün eseri Salı günü geri getirdiğini duyurdu.

Fontana 1968 yılında hayatını kaybetmişti

 

Concetto Spaziale ( Mekansal Konsept) isimli eser, Arjantin'de doğan İtalyan sanatçı Lucio Fontana tarafından yapıldı.

Fontana, bir seriye ait olan bu soyut eserinde, tuvale, üzerinde açılan ve derinliği olan çiziklerle ışığı da kullanarak boyut kazandırmış.

1968 yılında hayatını kaybeden İtalyan ressam, sanat dünyasına yaptığı, bilimi ve teknolojiyi eserlerde kullanma çağrısı ile tanınıyor.

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