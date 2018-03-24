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1,5 MİLYON DOLARLIK PIRLANTA POLİSE TAKILDI

  Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı’nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi

24 Mart 2018 17:35

 

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı’nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Perşembe günü Mısır Havayolları’na ait yolcu uçağı ile Kahire’den İstanbul’a gelen M.M adlı İranlı kadın yolcuyu takibe aldı. Dış Hatlar Geliş katında 25 yaşındaki M.M’yi durduran polis yolcunun valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda  bir valizin içinde şeker paketlerine sarılı halde 550 gram ağırlığında poşetler halinde 1.5 milyon dolar pırlanta ele geçirildi. Değerli eşyalarla ilgili beyanda bulunmayan İranlı kadın yolcunun da Dubai’den Kahire’ye geçtiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki İranlı M.M polise verdiği ilk ifadesinde Dubai’de İngiliz uyruklu bir şahıstan şeker paketleri aldığını içinde ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü. Pırlantalara el konulurken İranlı uyruklu kadın yolcu serbest bırakıldı. Polisin soruştarması devam ediyor.

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FOTOĞRAF
-Pırlantalar
-Kadın yolcu
-Detaylar

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