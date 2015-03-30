15 milyon dolarlık Picasso tablosu yurtdışına satılmak üzereyken yakalandı

İtalya’da 15 milyon euro değer biçilen kayıp bir Picasso tablosu yurtdışına satılmak üzereyken yakalandı. Tabloyu satmak isteyen emekli çerçeve ustası, tablonun 37 yıl önce kendisine hediye edildiğini iddia etti.

Övgü Pınar’ın BBCTürkçe’deki haberine göre, ismi açıklanmayan çerçevecinin ifadesine göre, 1978’de Roma’daki atölyesine gelen bir müşteri, ölmüş karısına ait kıymetli bir fotoğraf çerçevesini tamir ettirmek istedi. Müşterisinin hüznünden etkilenen çerçeveci, tamiratı herhangi bir ücret almadan yaptı.

Bu olaydan iki gün sonra aynı müşteri, bu jeste karşılık olarak çerçeveciye bir tablo hediye etti. Ancak tablonun kime ait olduğunu söylemedi.

Polis soruşturması

Hediye tablonun Picasso’ya ait olduğunu bilmeyen çerçeveci, tabloyu elindeki diğer eserlerin yanına kaldırdı.

Çerçeveci ancak geçen yıl bir tesadüf sonucu tablonun Picasso’ya ait olabileceğini öğrendi ve yurtdışındaki açık artırma evleriyle temasa geçti.

İngiliz Sotheby’s müzayede evinin tablonun satışını yürütmek için devletten yetki istemesiyle de polis alarma geçti.

Polisin yaptığı inceleme sonucunda tablonun 1912 tarihli “Keman ve Bass şişesi” isimli eser olduğu ve 1961’de kataloglandığı ortaya çıktı.

Polis, emekli çerçevecinin ifadesinin doğru olup olmadığını ve tablonun gerçek sahibini belirleyene kadar tabloya el koydu.

Tabloyu ve yakalanış hikayesini bir basın toplantısıyla duyuran polis “kısmen inanılmaz bir olayla” karşı karşıya olunduğunu belirtti.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de “Picasso tablosunun kaderi, soruşturmanın sonucuna bağlı” dedi.