1.5 milyar lira harcandı, açılışı 4 kez ertelendi; Melen Barajı su tutmuyor

Yapımında 1.5 milyar liradan fazla harcanan ve açılışı 4 kez ertelenen Melen Barajı’nın inşaatının tamamlanması için ‘en az bir barajlık’ daha bütçeye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, yapımına 2014’te başlanan ve 2016’da bitirilmesi planlanan barajın yapılacağı alanın zemininde büyük problemler var. Zeminin baraj yapımı için fazla yumuşak olmasına yönelik uyarıları dikkate almayan Hükümet, DSİ aracılığıyla aldığı kararlarla inşaatı büyük oranda tamamladı. İstanbul’un içme suyunu karşılaması için son aşama olan barajın su tutma işlemine ise geçilemedi. Zeminde iyileştirme çalışmaları yapılmadığı için barajın gövdesinde çatlaklar oluştuğu bildirildi. Zemin iyileştirme çalışmaları yapılması gereken baraj, şu an beklemede tutulurken iyileştirme çalışmalarının maliyetinin ise en az 500 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

"Kirlilik etkisi nedeniyle İstanbul’un su ihtiyacı giderilemeyecek boyutta”

Şimşek’e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, projelerin suları kirlettiğini ve tükettiğini ifade ederek, “Kanal İstanbul Projesi özellikle Avrupa yakasındaki su havzaları üzerinden sürdürüldü. Sazlıdere Barajı, Terkos, Alibeyköy Barajı gibi. Bu barajlar, üçüncü havalimanının da etkisi altında kaldı. Bilindiği gibi çok sayıda taş ocağı da var. Kirlilik etkisi nedeniyle İstanbul’un su ihtiyacı giderilemeyecek boyutta” dedi.

İğneada’ya yapılması planlanan nükleer santralın da kirlilik tehlikesini boyut değiştirdiğini söyleyen Alan, “Olası bir nükleer kazada o suyun tamamen devre dışı kalacağını söylemek mümkün. Herhangi bir ihmal sonucunda kentin önemli bir su kaynağı daha yok olacak. Sağlık ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir sorun söz konusu” diye konuştu.

Hüseyin Şimşek’in haberinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.