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Sağlık

15 mide ilacı, 'kanserojen risk' nedeniyle piyasadan toplatılıyor

08 Aralık 2020 13:53

Sağlık Bakanlığı, etkin maddesi 'ranitidin' olan 15 mide ilacının piyasadan çekilmesi için "acil" koduyla duyuru yayınladı. Söz konusu ilaçlar, içerdiği nitrozaminlerin kanserojen olması ve izin verilen limitin üzerinde bulundurulması nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre; Avrupa İlaç Ajansı ile Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da, mide rahatsızlıklarında kullanılan 'Ranitidin' etkin maddeli ilaçların tümünün piyasadan çekilmesini kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 'ivedi' olarak yayınlanan kararda, Avrupa ve ABD'de alınan kararın ardından söz konusu ilaçların, Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı tarafından ilgili komisyon kararını içeren yazıda, Ranitidin ilaçların kanser riskini artırdığına bir veri bulunmadığı ancak birçok Ranitidin içeren üründe kabul edilebilir sınır değerlerin üzerinde ve kaynağı bilinmeyen NDMA safsızlığı yer aldığı, sonuç olarak bu safsızlığın mevcudiyeti ve tedavi alternatiflerinin bulunması nedenleriyle Ranitidin içeren ürünlerin 1. sınıf A seviyesinde geri çekilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun sitesinde yayınlanan ve piyasadan çekilen mide ilaçları şunlar:

Ranitab, Mideran, Ragasit, Raniject, Ranitine, Raniver, Ranixel, Ranis, Ranobel, Risvom Rozon, Ulcuran, Ultidin, Zandid, Zantac

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