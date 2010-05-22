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Yaşam

15 metropolite vatandaşlık veriliyor

Çoğu Yunanistan vatandaşı 15 metropolit TC vatandaşlığı almak üzere yaptıkları başvuru çerçevesinde İstanbul Valiliği nüfus dairesine çağrıldı

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Fener Patrikhanesi'nin yıllardan beri süregelen önemli bir sorunu çözülüyor. Çoğu Yunanistan vatandaşı 15 metropolit TC vatandaşlığı almak üzere yaptıkları başvuru çerçevesinde İstanbul Valiliği nüfus dairesine çağrıldı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Avusturya metropoliti Mihail dün nüfus dairesine giden ilk TC vatandaşı adayı oldu. Nüfus dairesindeki memurların Ankara ile yaptıkları telefon görüşmesinden sonra Mihail’den TC vatandaşlığına geçmesi ile ilgili işlemlerin takibi için bir kişiye vekaletname vermesi istendi.


TC vatandaşlığını alacak metropolitler hem Patrikhane’nin karar organı Sen-Sinod meclisinde (Ruhani Meclis) yerabilecekler, hem de gelecekte Patrik olabilecekler.


Fener Patrikhanesi, yabancı uyruklu din adamlarına TC vatandaşlığı verilmesini, Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar açılmasından bile önemli sayıyor. TC vatandaşlığı için 30 civarında metropolit başvuruda bulundu. İlk aşamada 15’i nüfus dairesine çağrıldı.


Avusturya Metropoliti Mihail uygulamayı şöyle değerlendirdi: “Tarihi bir adım. Bir zamanlar Türkiye’de yaşayan din adamları TC vatandaşlığından çıkarılırdı. Türkiye ile Yunanistan arasında önemli bir adım atıldı. Patrikhanenin tarihi merkezindeki geleceği teminat altına alınıyor.” Bulundukları ülkenin vatandaşlığını koruyarak aynı zamanda TC vatandaşlığını da almak için mülakattan geçecek metropolitler Patrikhane’nin yetki bölgesi içindeki kiliselerden geliyor. TC vatandaşı adayı metropolitler Girit, Karpathos (Kerpe) ve Simi (Sömbeki) adaları ile İtalya, Avusturya, Arjantin ve Yeni Zelanda’dan. 15 adaydan 11’i Yunanistan, ikisi ABD, biri Avustralya, biri de Avusturya vatandaşı.


İstanbul’daki Rum nüfusun azalması sonucu Patrikhane yıllardır din adamı sıkıntısı çekiyordu. Yabancı uyruklu metropolitlerin Türk vatandaşı da olabilmeleri 2008 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dönemin Yunanistan başbakanı Kostas Karamanlis ile Ankara’da yaptığı görüşmede ele alındı.

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