15 metre uçan Porsche iki gence mezar oldu

Ataşehir’de Porsche marka otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak havalanan otomobil yaklaşık 15 metre uçtu ve 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşıp bir sitenin bahçesine düştü. Otomobildeki iki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Milliyet gazetesinde M. Akif Erdem imzalı habere göre, Ataşehir Bulvarı üzerinde seyir halindeki Adnan İper (27)’in kullandığı Porsche marka lüks otomobil, sabah saat 08.30 sıralarında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra toprak alandaki tümseğe çarparak havalandı. Yaklaşık 15 metre uçan otomobil daha sonra karşı yol kenarındaki 3 metrelik duvarı aşarak bir sitenin bahçesine düştü. Sürücü İper ile yanında bulunan arkadaşı Onur Çilingir (25) hurda yığına dönen otomobilde sıkıştı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan iki gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen gençlerin ailelerinin Ankara’da oldukları ve kazayı haber alarak İstanbul’a yola çıktıkları öğrenildi.

Demirleri kestirmediler

Site yönetimi bahçeleine uçan otomobili çıkarmak için demir korkulukların kesilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Ataşehir Belediyesi’nden bir iş makinesi olay yerine getirildi. İş makinesine bağlanan otomobil, duvarın üzerinden aşırılarak yüklendiği çekiciyle otoparka çekildi.

Lüks otomobilin çarpmanın etkisiyle sağ ön lastiğinin yerinden çıkarak parçalandığı görüldü. Dört bir yana savrulan parçalar belediye ekipleri tarafından toplanarak çekiciye yüklendi. Çevre sakinleri, Ataşehir Bulvarı’nda sürücülerin yarış yaptıklarını ileri sürdü.

İkisi de üniversiteli

ABD’nin Florida’da eyaletinde bulunan Lynn Üniversitesi mezunu Adnan İper ile Bilkent Üniversitesi mezunu olan, “Toprağın Çocukları” adlı filmin setinde çalışan arkadaşı Onur Çilingir, parçaları 50 metreye dağılan otomobilde sıkıştı. İki gence ilk müdahaleyi, 24 yaşındaki Ercan Telli ve arkadaşları yaptı. Çağırılan itfaiye, İper ve Çilingir’i tavan ve kapıları keserek dışarı çıkardı. Ancak iki arkadaş can vermişti. Polis, Çilingir’in açık olan cep telefonundan Ankara’daki ailesini arayıp acı haberi verdi.

Filmini göremeden öldü

“Toprağın Çocukları” filminin yönetmeni Ali Adnan Özgür, sette kendilerine her alanda yardımcı olan Onur Çilingir’in kaybını “büyük talihsizlik” olarak nitelendirdi. Özgür, “Onur çok akıllı, ağır başlı bir çocuktu. İlk işiydi. Bize sponsor bile bulmuştu. Kaybı büyük bir talihsizlik. Filmi göremeden öldü, ona üzülüyorum” dedi.