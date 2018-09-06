15. Londra Havacılık Fuarı kapılarını açtı

Celal Sönmez / Londra, 6 Eylül (DHA) - Bu yıl 15.’si düzenlenen Londra Havacılık Fuarı, havacılık şirketleri, havalimanları ve seyahat teknolojisi şirketleri ve havacılık meraklılarından oluşan üç bin ziyaretçi ve 250 konuşmacı ağırlayacak.

Ziyaretçiler, 15. Londra Havacılık Fuarı’nda yer alan 150 sergi alanında, 120’nin üzerinde havacılık şirketinin temsilcilerinden havacılık sektöründeki gelişmeler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi edinecekler. Havacılık ve havacılık teknolojileri şirketleri de potansiyel müşteri ve iş ortaklarıyla bir araya gelecekler.

Üç gün sürecek olan fuarda 150 sunum ve 22 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yıl gözdesi olması beklenen iki ürün ise SoftBank Robotics firmasının “Pepper” ve “Nao” adlı insansı robotları. İnsanlarla iletişime geçmeleri için tasarlanan bu insansı robotlar, internet bağlantıları sayesinde 20 farklı dil konuşabiliyor ve sadece kendisi ile konuşan insanlarla iletişime geçmek yerine, kendisi “karar alarak” insanların yanına gidebiliyor.

Görüntü Dökümü

- 15. Londra Havacılık Fuarı\'ndan genel görüntüler

- İnsansı robor pepper\'dan detaylar