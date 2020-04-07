15 kuruş zamlanan benzinde 5 kuruşluk indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağı olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişebiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına dün 15 kuruş zam gelmişti.

Güncel benzin fiyatları

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.32 TL

Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.