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Yaşam

15. Kral Müzik Ödülleri dağıtıldı

06 Mayıs 2009 04:20


15. Kral Müzik Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törende ödüllerin sahipleri, gazetecilerden köşe yazarlarına, söz yazarlarından yönetmenlere, meslek birliği temsilcilerinden DJ'lere, kulüp işletmecilerinden magazin gazetecilerine kadar 50 kişilik jürinin elektronik sistemle kullandığı oylar ve müzikseverlerin SMS'leriyle belirlendi.

Jüri ve halk oylarının birleşmesiyle ödül almaya hak kazanan sanatçılar, Kral TV'den canlı yayınlanan törende açıklandı.

Kral Müzik Ödülleri'ni kazanan sanatçılar şöyle:

Yılın Klibi: Feridun Düzağaç-Beni Bırakma

Yılın Fantezi Arabesk Sanatçısı: İsmail YK

Yılın Halk Müziği Sanatçısı: Şevval Sam

Yılın Grubu: Mor ve Ötesi

Yılın Yeni Yeteneği: Murat Dalkılıç

Yılın Dizi Film Müziği: Kavak Yelleri

Kral FM Ödülü: Ayla Dikmen (Anlamazdın)

Yılın Pop Sanatçısı: Serdar Ortaç (Albüm: Şeytan)

Yılın Şarkısı: Aşkı Virane (Söz ve Müzik: Yusuf Güney)

Kral Onur Ödülü Orhan Gencebay'a verilirken, MÜ-YAP Yaşar Kekeva Onur Ödülü'ne ise Aydın Doğan layık görüldü. (AA)

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