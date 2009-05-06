15. Kral Müzik Ödülleri dağıtıldı



15. Kral Müzik Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törende ödüllerin sahipleri, gazetecilerden köşe yazarlarına, söz yazarlarından yönetmenlere, meslek birliği temsilcilerinden DJ'lere, kulüp işletmecilerinden magazin gazetecilerine kadar 50 kişilik jürinin elektronik sistemle kullandığı oylar ve müzikseverlerin SMS'leriyle belirlendi.



Jüri ve halk oylarının birleşmesiyle ödül almaya hak kazanan sanatçılar, Kral TV'den canlı yayınlanan törende açıklandı.



Kral Müzik Ödülleri'ni kazanan sanatçılar şöyle:



Yılın Klibi: Feridun Düzağaç-Beni Bırakma



Yılın Fantezi Arabesk Sanatçısı: İsmail YK



Yılın Halk Müziği Sanatçısı: Şevval Sam



Yılın Grubu: Mor ve Ötesi



Yılın Yeni Yeteneği: Murat Dalkılıç



Yılın Dizi Film Müziği: Kavak Yelleri



Kral FM Ödülü: Ayla Dikmen (Anlamazdın)



Yılın Pop Sanatçısı: Serdar Ortaç (Albüm: Şeytan)



Yılın Şarkısı: Aşkı Virane (Söz ve Müzik: Yusuf Güney)



Kral Onur Ödülü Orhan Gencebay'a verilirken, MÜ-YAP Yaşar Kekeva Onur Ödülü'ne ise Aydın Doğan layık görüldü. (AA)

