15 köpek pompalı tüfekle katledildi!

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde dün gece 15 sokak köpeği, ilçe merkezinde kamyonetle dolaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Pınar Aya'nın DHA'da yer alan haberine göre; Görgü tanıklarından Filiz Ak, saat 01.30 sıralarında arkadaşlarıyla beraber ekmek aramak için sokağa çıktıklarını ve bazı köpeklerin hasta gibi yol ortasında hareketsiz yattıklarını gördüklerini söyledi. Köpeklerden birini kontrol etmek için yanına gittiklerinde hayvanın ağzından köpükler çıktığını ve boynunda iki vurulma izi olduğunu belirten Ak, arkadaşlarıyla etrafı kontrol ettiklerinde ise cansız biçimde farklı yerlerde yatan 4 köpek daha gördüklerini söyledi. Filiz Ak, diğerlerine de zarar gelmemesi için etraftaki köpekleri evlerinin bahçelerine götürüp sakladıklarını aktardı.

Kasasında köpek ölüsü olan bir çöp kamyonu gördüklerini anlatan Filiz Ak, "Bir sürü siyah poşet vardı kamyonun arkasında. O saatte çöp taşımadığını tahmin edersiniz. Bunları cep telefonumla fotoğrafladım. Bu bir vahşet. ’Zilli’ dediğimiz köpek iki kere vurulmuş. Yaklaşık 1.5 saat boyunca can çekişti" diye konuştu.

Görgü tanıklarından emekli bankacı Ercan Temel ise 20 yıldır Kaş’ta yaşadığını, daha önce böyle bir vahşet görmediğini belirtti. Temel, "Saat 01.15’te baldızım aradı ve ’Bir kamyondan köpeklere ateş ediliyor’ dedi. Köpekleri barınağa götürmek için uyutuyorlardır diye düşündüm. Ama 10 dakika sonra yeniden beni aradı ve ’Bu köpekler ölüyorlar’ dediğinde inanamadım. Evden çıkar çıkmaz köpek ölüleriyle karşılaştım" dedi.

Diğer bir görgü tanığı İmran Cangül ise meydana bakan Mobese kameraları kontrol edilirse bu katliamı kimin yaptığının görülebileceğini aktardı.

Kaş’ta öldürülen köpek sayısının 15 olduğu belirtildi.