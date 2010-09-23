15 kişiyi bekliyordu, 21 bin kişi geldi!

T24- Genç kız, 15. yaş günü partisi için 15 arkadaşını davet etti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı...



İngiltere'de yaşayan 14 yaşındaki Rebecca Javeleau, parti davetini sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptı. 15 arkadaşını çağırdı ancak tam 21 kişi katıldı.



"Facebook Events" özelliğini kullanan Javeleau, ev adresini ve partinin başlayacağı saati de davetiyeye ekledi ancak gizlilik ayarlarını yapmayı unuttu.



Davete, 21 bin kişi katılınca olay ortaya çıktı. Olayın ardından polise başvuran genç kızın evinin önüne koruma verildi.

