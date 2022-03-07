15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Balıkesir’de şoförün de aralarında bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda kazada firmanın kusuru olmadığı belirtilirken, olayda yaşamını yitiren otobüs şoförü Kerem Başol’un asli kusurlu olduğu kaydedildi. Ancak Başol’un hayatını yitirmesi nedeniyle de kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar alındı.

8 Ağustos 2021’de Balıkesir Çevre Yolu'nda Efe Tur’a ait Zonguldak-İzmir seferini yapan Kerem Başol yönetimindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarparak takla atmış, kazada şoför dahil 15 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

"Kusur firmanın değil şoförün"

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, firmanın olayın oluşumunda bir kusuru bulunmadığı belirtildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da Adli Tıp raporu üzerine kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Asli kusurlu olarak belirtilen otobüs şoförü Kerem Başol hakkında da kazada yaşamını yitirdiği için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

"Bu karar vicdanları sızlattı"

Kazada yaşamını yitiren yolculardan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker’in babası Hüseyin Toker, kararın vicdanları sızlattığını söyledi. Toker, “Bunca mağdurun yakınları ve vekilleri Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız mahkemelerinde hakimler önünde özgürce iddialarını dile getirmesi gerekirdi. Bu yüzden de tek taraflı karar verilmesi kabul edilemez. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” dedi. (DHA)