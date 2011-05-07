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Dünya

15 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI CAKARTA (A.A) 

07 Mayıs 2011 16:39

-15 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI CAKARTA (A.A) - 07.05.2011 - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaleti açıklarında denize düşen yolcu uçağındakilerden 15'inin cesedine ulaşıldı. Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Bambang Ervan, eyaletteki Kaimana'ya gitmekte olan uçakta 27 kişinin bulunduğunu bildirirken, yerel basın 15 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Sözcü, MA60 tipi Çin yapımı uçağın neden düştüğünün henüz bilinmediğini, ancak hava koşullarının oldukça kötü olduğunu söyledi. Ervan, yolcuların durumunun hala incelendiğini de ifade etti.

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