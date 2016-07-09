15 kişiden dayak yiyen 'Survivor Taner': Evli olduğunu bilmiyordum, yakışıklıysanız kıskanılırsınız

Survivor'un eski yarışmacılarından Taner Tolga Tarlacı, kendisine 15 kişinin saldırdığını ileri sürdü. Videoda anlattıklarına göre; evli olduğunu bilmediği bir kadını taciz ettiği iddiasıyla dayak yiyen Tarlacı, "Gözüm şiş, dudaklarım şiş, burnum şiş. Gece kulübünde saldırdılar. Birisine arkadaşlık isteği attım, evliymiş. 'Niye benim karıma istek attın' dedi. 15 kişi bana çullandı.Yakışıklı olmanın dezavantajı. Yakışıklıysanız kıskanılırsınız ve bu hale getirilirsiniz" diye konuştu.

Taner Tolga Tarlacı, "Önden bir yumruk, kafayı kaldırayım derken arkadan bir yumruk. Bir tane sağlam ben salladım. Sonra daha çok vurmaya başladılar. Alnım yamuldu, inşallah estetik istemez. Telefonumu da kırdılar. İşte görüyorsanız çok kıskanılıyorum. Daha önce de Çeşme de saldırdılar. Çok mahkemem var diye şikayetçi olmadım" ifadelerini kullandı.

İşte Taner'in videosundan bazı fotoğraflar: