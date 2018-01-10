15 katlı inşaatta tehlikeli çalışma

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da yapımı devam eden ticaret merkezinde çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi almadan ince bir beton kolonun üzerinde çalışması yürekleri ağza getirdi.

Bamyasuyu Mahallesi\'ndeki eski hal pazarı yerine yaptırılan 15 katlı ticaret merkezi inşaatının son katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması, görenleri korkuttu. Ticaret merkezinin 12\'nci katının kolonlarını oluşturmak için gerekli olan tahtaları çivi ile çakan işçilerin binanın kenarına kadar sarkmaları kameralara yansıdı. İşçilerin kolon üzerinde rahat hareket etmeleri, kask ve halat kullanmadıkları görüntülere yansıdı.

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