15 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hikmet Karaman: \"Bu sene Başakşehir\'in şampiyon olması lazım\"

\"Koeman başarılı\"

\"Koeman devre arasını görmeli\"

\"Fatih Terim tecrübesini göstererek şampiyon oldu\"

\"Fatih Terim lige ağırlığını koyar\"

\"Beşiktaş yenilik geçirmek zorunda\"

\"Birçok ligi takip ederek analizler yapıyorum\"

\"Yurt dışından bir takımla görüşüyorum\"

\"Takımlar arasındaki fark kapandı\"

\"Enes\'in gelişimini hızlandırması gerekiyor\"

\"Cenk şans gelince iyi değerlendirmeli\"

\"Cengiz\'in iyi bir mentöre ihtiyacı var\"

\"VAR\'ı ne baş tacı yapalım, ne de yerden yere vuralım\"

(ÖZEL) Okay Yokuşlu: \"Onur ve Burak ağabey, Trabzonspor\'a çok şey vermiş isimler\"

\"Trabzonspor ligde şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip\"

\"Emre Mor birçok futbolcuda olmayan özelliklere sahip\"

\"Farklı ülkelerin futbol kültürlerini tanımak, milli takımımız için iyi\"

\"Celta Vigo günlerim güzel geçiyor\"

\"Trabzonspor\'un başarılı olmaması için bir sebep yok\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Milliler, yarın Konya\'ya yapacağı yolculuk öncesi İstanbul\'daki son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 16.00 Siyah beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY

11:00 Sarı-Kırmızılı ekipte Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

- PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- EuroLeague -

20.15 Darüşşafaka Tekfen - EA7 Olimpia Milano

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe

VOLEYBOL

- Challenge CUP-

19.00 Beşiktaş - Kastrioti Ferizaj