15. İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı yayımlandı; Opti ile Pesi iki martının peşinde bienali geziyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan çocuk kitabı yayımlandı. Yazar Yekta Kopan ve çizer Gökçe Akgül tarafından hazırlanan, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın yaptığı "Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı" kitabı çizimleri, uygulamalı bölümleri çocuklara, iki martının peşinde İstanbul Bienali’ni gezdiriyor. Kitap, bienal mekânlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Kitapta, İstanbul’da yaşayan Opti ile Pesi adlı iki martı, İstanbul Bienali’nde bir yolculuğa çıkıyor. Opti ile Pesi, bu yolculukta çocuklara İstanbul Bienali’nde yer alan yedi eseri tanıtıyor. İstanbul Bienali’nin bu yılki teması olan iyi bir komşu kavramı kitapta çeşitli oyunlar aracılığıyla incelenirken, kitabın sonunda yer alan sözlük aracılığıyla çocukların güncel sanata dair kelimeler ve kavramlarla tanışması da sağlanıyor.

Yekta Kopan’ın yazarlığını, Gökçe Akgül’ün çizimlerini ve Ecehan Toprak’ın grafik tasarımı yaptığı Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı kitabının yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan üstlendi. Hazırlık aşamasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Feyza Çorapçı’dan akademik danışmanlık desteği alınan kitap, merak uyandırıcı hikâyesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Bernard van Leer Vakfı’nın katkılarıyla, çocuklar için hazırlanan eğlenceli ve öğretici İstanbul Bienali kitabı Opti ve Pesi: Komşuluk Şarkısı, tüm bienal mekanlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden, ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri

Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı kitabı, İstanbul Bienali için çocuklara yönelik hazırlanan ilk hikâye kitabı olma özelliğini taşıyor. İKSV, 2015 yılında da, çocuklara İstanbul Bienallerinin tarihini anlatan Zaman Makinesi ile Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri başlıklı bir kitap yayımlamıştı. 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali’nin serüvenini M. Kutlukhan Perker’in çizimleriyle anlatan, yazar Süreyya Evren veİstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in kaleme aldığı bu kitap, çocukları İstanbul Bienalleri’nde sergilenen eserlerden bir seçkiyle buluşturmak ve güncel sanata dair merak uyandırmak amacıyla hazırlanmıştı.

15. İstanbul Bienali, 12 Kasım’a kadar devam ediyor

Elmgreen&Dragset küratörlüğünde, iyi bir komşu başlığıyla 16 Eylül’de başlayan ve 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarıyla ilişkili işlerinin sergilendiği 15. İstanbul Bienali, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Ark Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere 6 farklı mekânda, 12 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Bienalde çocuklar için başka neler var?

15. İstanbul Bienali’nin kamusal programı kapsamında çocuklar ve gençler için farklı etkinlikler düzenleniyor. Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen tanışma programlarında, bienalin genç ziyaretçileri ev, komşu ve mahalle kavramları üzerine sorular sorup tartışmalar yürütürken, kendi sanat eserlerini de yaratıyorlar. İKSV’nin Nejat Eczacıbaşı Binası’nda düzenlenen Genç Süper Kahramanlar atölyesinde ise çocukların çizdiği kendi süper kahramanlarını yaratıyorlar. İstanbul Bienali’nin “Mülteciyim Hemşerim” Dayanışma Ağı’yla başlattığı işbirliği kapsamında ise, dayanışma ağının mahalle dernekleri aracılığıyla faaliyet gösterdiği Yarımburgaz, Okmeydanı ve Bayramtepe mahallelerinde yaşayan çocuklar, İstanbul Bienali’ni ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılma imkânı buluyor.