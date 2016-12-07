15. İstanbul Bienali'nin başlığı 'İyi bir komşu' olarak belirlendi

15. İstanbul Bienali küratörleri Elmgreen & Dragset tarafından “iyi bir komşu” olarak belirlenen bienalin başlığı 7 Aralık sabahı Salon İKSV’de düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Basın toplantısı, yaşları 8’den 84’e uzanan 40 kişinin “iyi bir komşu” hakkında sorular sorduğu bir performansla başladı. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in açış konuşmasının ardından 15. İstanbul Bienali’nin küratörleri sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset bienalin başlığını ve kavramsal çerçevesini açıkladı.

Toplantıda konuşan Michael Elmgreen ve Ingar Dragset, "İyi bir komşu, ev kavramını farklı açılardan ele alacak, gündelik deneyimler yoluyla davranış rutinlerinin ve değerlerin oluştuğu bir alan olarak tanımlanan ev, aynı zamanda bir aidiyet — bir “kök salmışlık” — duygusunu ortaya çıkaran bir yer. Bu sergi, özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzlarını ve içinde yaşayanlar olarak bizlerin evdeki alanları en iyi şekilde kullanma ve kişiselleştirme biçimlerimizi araştıracak. Böylece, evin nasıl da farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyecek," dedi.

Basın toplantısı boyunca sanatçı Ali Taptık’ın, İstanbul'da ürettiği farklı serilerinden, Elmgreen ve Dragset'in “iyi bir komşu” çerçevesiyle ilişkili seçtiği fotoğraflar ekranda yer aldı. Ayrıca 15. İstanbul Bienali'nin, grafik tasarımcısı Rupert Smyth'in birçok sanatçıyla beraber hazırladığı açık hava tanıtım kampanyasının görselleri de ilk defa basın toplantısında gösterildi. İngiltere’den Brezilya’ya Almanya’dan ABD’ye birçok farklı yerdeki kültür kurumlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu uluslararası kampanya, ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişime uğradığının altını çizecek.

15. İstanbul Bienali’nin basın ön izlemesi 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı mekânlara yayılacak bienalde sergilerin yanı sıra performanslar, film programı ve konuşmalar da düzenlenecek.