İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15. İstanbul Bienali, altı komşu mekânda yer alan sergilerin yanı sıra, tartışmalar, gösterimler, atölye çalışmalarıyla birlikte katılımcıların birlikte yemek pişireceği, okuyacağı, müzik yapacağı ücretsiz etkinliklerle de iyi bir komşu temasını gündeme getirmeye devam ediyor.

Sanatçı Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği Bienal Kamusal Programı kapsamında bu hafta, akademisyen Sezai Ozan Zeybek, kentin tarihini sokakları paylaştığımız köpekler ile birlikte okuduğu bir sunum ve sohbet gerçekleştirirken, avukat ve yazar Rita Ender de bugüne kadar Türkiye’de mahkemeye yansıyan komşulukla ilgili davalar üzerinden bir sunum yapacak.

Koreograf ve çağdaş dans sanatçısı Tuğçe Tuna da cumartesi günleri 17.30 ve 20.30’da “Beden Damlaları Dans Performansı” ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde gerçekleştirilen 15. İstanbul Bianeli, 12 Kasım’a kadar, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda ücretsiz olarak gezilebiliyor.

15. İstanbul Bienali'nde bu hafta gerçekleşecek etkinlikler şöyle:

3 Ekim Salı - "Şehrin Hayvanları: Komşu mu, Aile Ferdi mi, Geçmişin Kalıntısı mı?"

Sokak köpeklerinden yola çıkarak 19. Yüzyıldan bugüne insanların diğer canlılarla kurduğu ilişkilerin nasıl değiştiğinin ele alındığı sohbette akademisyen Sezai Ozan Zeybek, birkaç kırılma noktası üzerinden İstanbul'un sokak köpeklerinin hikâyesini anlatıyor. Toplum kavramını insanlarla sınırlı olmayacak şekilde yeniden tarif etmeyi amaçlayan etkinlikte komşuluğun ne anlama gelebileceğine dair tartışma sadece insanlar arası değil, insan ve doğa ilişkisi üzerinden de ele alınma imkânı bulacak.

18.30-20.30 / Pera Müzesi Oditoryum

5 Ekim Perşembe - Komşuluk Hakkı

Mahkeme kayıtlarına yansımış davaları inceleyen avukat ve yazar Rita Ender, hukuk diliyle belirlenmiş komşuluk hakkının neler söylediğine değiniyor. Yargıtay’a yansıyan komşuluk davalarını inceleyen Ender, kişinin komşu olarak, komşusuna karşı sorumlulukları ve yükümlülüklerini mercek altına alıyor. Yasaların “iyi bir komşu” tanımının masaya yatırılacağı sohbette katılımcılar, “Mahkeme kayıtlarına yansımış davalar bize komşuluk ile ilgili neler söyleyebilir?” sorusunun cevabını arayacak.

18.00-20.00 / İstanbul Modern Sinema Salonu

Her cumartesi - Beden Damlaları Dans Performansı

Koreograf ve çağdaş dans sanatçısı Tuğçe Tuna, 15. İstanbul Bienali’ne, Küçük Mustafa Paşa Hamamı’na özel olarak tasarladığı ‘Beden Damlaları’ adlı eseri ile katılıyor. Sanatçının kendisinin de dahil olduğu dokuz dans sanatçısı ile gerçekleştirdiği gösteri; kinestetik empati, bedenin biriktirdikleri ve görünmeyen kayıpları üzerine odaklanıyor. Öteki bedeni, komşu beden olarak ele alan Tuna, İstanbul Bienali’ne davet edilen ilk koreograf ve çağdaş dans sanatçısı. Katılım herkese açıktır; ancak mekân kapasitesi sınırlı olduğu için izleyicilerin rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yapması gerekmektedir.

Her Cumartesi saat 17.30 ve 20.30 / Küçük Mustafa Paşa Hamamı