15 ile sağanak uyarısı

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmur görülecek.





Yağışların Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde ise kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı Marmara ile İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde ise kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.



