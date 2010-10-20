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Yaşam

15 ile sağanak uyarısı

Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de yoğun yağış olacak.

20 Ekim 2010 03:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmur görülecek.


Yağışların Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde ise kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığı Marmara ile İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde ise kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.

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