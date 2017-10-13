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15 ilde 'FETÖ' operasyonu; 115 yakalama kararı

İstanbul merkezli 15 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

13 Ekim 2017 11:55

İstanbul merkezli 15 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

“Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

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