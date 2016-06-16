15 ilçe belediyesi kısırlaştırılan köpekleri Büyükçekmece’ye bırakıyor!

İstanbul Büyükçekmece'deki sokak köpeklerinin sayısındaki artışın sebebi ortaya çıktı. Köpeklerin, 15 ayrı ilçeden atıldığını tespit eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri resmi işlem başlattı.

Büyükçekmece Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 5 bin sahipsiz sokak hayvanının bakım ve barınma ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Belediyesi’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de sürekli olarak sokaklarda artış gösteren köpek sayısıydı.

Ajanimo'nun haberine göre, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuyla ilgili, ilçede son zamanlarda ‘sahipsiz’ gezen köpek sayısında artış olduğunu ve vatandaşlardan bu yönde sıkça şikâyet geldiğini belirterek, “Şikâyetler dikkate alınarak gerekli tedbirleri aldık. Ancak durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na da yazılı olarak bildirdik” dedi.

Bakanlık resmi işlem başlattı

Başkan Akgün, bakanlık ekiplerinin Büyükçekmece sınırları dahiline köpek bırakan 15 ayrı ilçeyi tespit ederek bu ilçeler hakkında resmi işlem başlattığını söyledi. Bakanlığın özel ekiplerle Büyükçekmece’yi takip altına aldığına dikkat çeken Akgün, “15 ayrı ilçeden Büyükçekmece’ye gece yarısında bırakılan köpekleri tespit edip, bırakanları yakaladılar. Resmi belge olarak da belgelediler. Şu an haklarında da resmi işlem başlatılmıştır. Büyükçekmece, sokak hayvanları ‘döküm istasyonu’ değildir. Büyükçekmece’de en önemli mesele sokaktaki köpekler meselesi derken ardında yatan gerçek buydu” diye konuştu.