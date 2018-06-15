15 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI

15:00 Mısır - Uruguay (Trezeguet - Muslera)

18:00 Fas - İran (Nabil Dirar, Younes Belhanda, Khalid Boutaib, Manuel Da Costa)

21:00 Portekiz - İspanya (Quaresma, Pepe, Beto)

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

FENERBAHÇE

Sportif Direktör Comolli yeniden yurt dışına çıkarak teknik direktör adayları ile görüşmeler yapmaya başladı. Fransız futbol adamının bir kaç gün içinde raporunu Başkan Ali Koç\'a sunması bekleniyor

GALATASARAY

UEFA\'nın kararlarının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim bir araya gelerek strateji belirleyecek. Görüşmenin bayramdan hemen sonra olması bekleniyor

