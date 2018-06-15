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Spor

15 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI  15:00 Mısır - Uruguay (Trezeguet - Muslera) 18:00 Fas - İran (Nabil Dirar, Younes Belhanda, Khalid Boutaib, Manuel Da Costa) 21:00 Portekiz - İspanya  (Quaresma, Pepe, Beto) Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor FENERBAHÇE Sportif Direkt

15 Haziran 2018 12:33

DÜNYA KUPASI 
15:00 Mısır - Uruguay (Trezeguet - Muslera)
18:00 Fas - İran (Nabil Dirar, Younes Belhanda, Khalid Boutaib, Manuel Da Costa)
21:00 Portekiz - İspanya  (Quaresma, Pepe, Beto)

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

FENERBAHÇE
Sportif Direktör Comolli yeniden yurt dışına çıkarak teknik direktör adayları ile görüşmeler yapmaya başladı. Fransız futbol adamının bir kaç gün içinde raporunu Başkan Ali Koç\'a sunması bekleniyor

GALATASARAY
UEFA\'nın kararlarının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim bir araya gelerek strateji belirleyecek. Görüşmenin bayramdan hemen sonra olması bekleniyor
 

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