T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

15 günde ikinci maratonunu koşan İngiliz aşçı Londra maratonunda yere yığılıp öldü

29 yaşındaki aşçı Matt Campbell, 18 yaşında kaybettiği babası onuruna koştuğu Londra maratonunda yere yığılıp hayatını kaybetti. Campbell, İngiltere'nin en çok izlenen yemek programı Masterchef'te yarı finale çıkıp adını duyurmuştu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de 29 yaşındaki aşçı, 18 ay önce hayatını kaybeden babası adına koştuğu Londra maratonunda yere yığılıp hayatını kaybetti.

İngiliz aşçı Matt Campbell, İngiltere'nin en çok izlenen yemek programı MasterChef'te yarı finale kalarak adını duyurmuştu.

Campbell, maratonun 36'ncı kilometresinde yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Campbell koşu öncesi, iki haftada ikinci maratonunu koşacağını duyurmuştu ve babasının onuruna, yardıma muhtaç çocuk ve gençler için çalışan The Brathay Trust adlı vakfa bağış toplamak için maratona katılmıştı.

Campbell, 8 Nisan'da da Manchester maratonunu tamamladı.

İngiliz aşçı, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış, ve 2009 yılında BBC'nin genç şefler yarışmasında ikinci olmuştu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Campbell, İngiltere'den ayrılıp Fransız Alplerinde özel villalarda çalışıyordu. Geçen yıl da Masterchef Profesyoneller'e katılıp yarı finale kadar yükseldi.

Campbell, babasını 18 ay önce kaybetti. Bağış topladığı internet sitesinde babasıyla ilgili şunları yazmıştı:

"Bir buçuk yıl önce hayatımın en zor zamanıydı, babamın ruhu ve enerjisi içimde yaşıyor. Hayatımdaki en ilham verici ve bana 'Hadi, neden denemiyorsun?' diyen kişi babamdır. Biliyorum başarabilirsin dedi ve beni ilk maratonumu koşmaya teşvik etti."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Matt CampbellLondraCampbellMasterchefMasterChefThe Brathay TrustNisanManchesterMichelinBBCFransız AlplerindeGeçenMasterchef ProfesyonellerBağışHayatımdakiBiliyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24